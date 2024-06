MSCI transforme l'avenir de l'analyse des risques avec un nouvel outil et une nouvelle technologie de modélisation alimentés par la GenAI





MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a procédé au lancement aujourd'hui de MSCI AI Portfolio Insights . Combinant l'intelligence artificielle générative (« GenAI ») avec les outils analytiques primés et des technologies de modélisation avancées de MSCI, MSCI AI Portfolio Insights est conçu pour aider les investisseurs à mieux identifier et à mieux gérer les risques émergents potentiels que les marchés dynamiques font peser sur leurs portefeuilles.

MSCI a combiné ses capacités étendues de modélisation des risques et des performances avec la GenAI pour permettre d'obtenir des rapports sur le risque plus profitables. MSCI AI Portfolio Insights vise à créer des efficacités et à fournir des informations aux gestionnaires de risques et de portefeuilles institutionnels, en les aidant à identifier et à analyser les informations les plus importantes dans les rapports de risques avant de démarrer leur journée de travail.

Les investisseurs peuvent mettre à profit les capacités interactives de MSCI AI Portfolio Insights pour obtenir davantage de détails sur les changements dans leurs portefeuilles, sans qu'il y ait besoin de code ou de menus déroulants étendus dans l'interface utilisateur. MSCI AI Portfolio Insights fusionne le texte généré avec des tableaux de bord modernes et une technologie basée sur le cloud pour améliorer la communication et l'efficacité dans la gestion des risques et des portefeuilles. Ces outils visent à permettre aux équipes de gestion des risques travaillant pour des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs et des propriétaires d'actifs de favoriser la collaboration entre les équipes d'investissement de leur entreprise.

En règle générale, les gestionnaires de risques investissent beaucoup de temps et de ressources dans l'intégration de modèles complexes pour traiter, nettoyer, générer, stocker et extraire toutes les données nécessaires et obtenir une vue d'ensemble des risques et de la performance. De nos jours, les responsables des risques travaillant pour des sociétés de placement sont soumis à une pression accrue pour assurer à la fois le suivi des risques à l'échelle de l'entreprise d'un nombre croissant de portefeuilles et fournir des services de conseil en matière de risques à leurs équipes d'investissement. Dans le même temps, les défis mondiaux tels que les changements climatiques, les tensions géopolitiques, l'incertitude macroéconomique et les avancées technologiques ont créé de nouveaux défis et de nouvelles opportunités d'investissement, que les responsables de la gestion des risques se doivent de surveiller.

MSCI AI Portfolio Insights s'appuie sur des algorithmes exclusifs pour traiter d'importants volumes de données, dans le but de mettre en évidence les facteurs les plus importants risquant d'impact sur le risque et la performance, et de les relier, le cas échéant, aux événements du marché. L'outil est également doté d'un agent IA qui aide les gestionnaires de risques à mieux comprendre et à décomposer les facteurs de risque et les moteurs de performance. Basé sur une interaction en langage naturel, l'assistant peut répondre à des questions complexes au sujet des portefeuilles.

« Les investisseurs institutionnels peuvent et doivent faire évoluer leurs équipes chargées du risque, qui pour l'instant sont principalement axées sur le contrôle, et ajouter à leurs fonctions une focalisation sur l'investissement », a déclaré Ashley Lester, directeur de la recherche chez MSCI. « Avec MSCI AI Portfolio Insights, nous transformons le reporting sur les risques pour le rendre plus pertinent et plus accessible aux décideurs en matière d'investissement. Le risque ne devrait pas se limiter à la surveillance : il devrait également permettre de fournir aux investisseurs des informations exploitables. »

MSCI a également lancé aujourd'hui Macro Finance Analyzer, qui s'appuie sur les capacités de modélisation financière et d'essais sous contraintes de MSCI. Cet outil vise à tester la manière dont les changements des conditions macroéconomiques sont susceptibles d'avoir une incidence sur les risques et les rendements d'un portefeuille dans toutes les catégories d'actifs, afin d'aider les investisseurs dans leurs prises de décision en matière d'allocation des actifs. Les utilisateurs peuvent explorer et tester un large éventail de conditions, avec la possibilité d'ajuster les attentes en fonction de l'évolution rapide des événements et des tendances du marché ? comme l'impact potentiel des modifications des taux d'intérêt ou des changements dans la croissance économique à long terme.

« Chez MSCI, nous avons observé un changement dans la relation entre les équipes d'investissement et les équipes chargées de la gestion des risques, qui s'explique par le fait que les responsables de l'investissement demandent de plus en plus que l'analyse des risques soit intégrée dans le processus d'investissement », a déclaré Jorge Mina, responsable de l'analyse chez MSCI. « Les équipes responsables des risques doivent rechercher des gains d'efficacité, moderniser les processus et améliorer les conseils qu'elles offrent à l'ensemble de l'organisation d'investissement. Pour atteindre ces objectifs et renforcer la collaboration avec les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de risque ont besoin de la bonne boîte à outils, laquelle est désormais fournie sur une plateforme unique par MSCI. »

Les outils d'analyse de portefeuille de MSCI sont disponibles sur MSCI ONE , une plateforme technologique basée sur le cloud qui combine distribution flexible, livraison dans le cloud, tableaux de bord et visualisations. Lancée en 2022, la plateforme permet aux utilisateurs de naviguer de manière transparente dans les analyses robustes de MSCI pour identifier des informations clés, innover rapidement et bâtir des portefeuilles d'investissement dont l'objectif est de fournir de meilleurs résultats stratégiques.

MSCI est un fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 50 ans dans les domaines de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d'investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d'investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com.

