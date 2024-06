Réaction de Boisaco à l'article publié sur Radio Canada le dimanche 9 juin 2024 sous le titre « Des défenseurs de l'environnement omettent leurs liens avec l'industrie forestière »





SACRÉ-COEUR, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Dans un article publié hier sur Radio Canada, Boisaco est citée pour sa collaboration avec deux experts conseils indépendants en développement durable.

Nous tenons à rappeler que, dans une volonté d'amélioration continue, Boisaco a pris l'initiative à l'automne 2022, de réaliser une démarche approfondie d'analyse. Cette dernière s'inscrivait dans une volonté de renforcement de l'accomplissement de sa mission qui est axée sur le développement durable et la vitalisation de son milieu, la Haute-Côte-Nord. Rappelons que cette dernière fait partie des MRC les plus dévitalisées au Québec. Dans le cadre de cette démarche, notre organisation a été accompagnés par des spécialistes reconnus dans ce domaine et cette collaboration a été rendue publique à de maintes occasions. Cette collaboration nous a par ailleurs permis de travailler sur un projet s'inscrivant dans une voie permettant de concilier la conservation et l'aménagement.

Le mandat délivré à ces experts-conseils ne saurait déborder du cadre mentionné précédemment, le reste relevant de l'exercice de la liberté d'expression que Boisaco ne saurait remettre en cause.

Nous désirons souligner par ailleurs que d'établir un parallèle entre Boisaco et certaines manigances qui auraient pu être effectuée dans le passé par l'industrie agrochimique et/ou celle du tabac nous semble totalement injustifiable. Boisaco est une PME de propriété collective basée sur la coopération du travail et l'implication citoyenne. Elle implique plus de 1 100 travailleur?euses-coopérant?es et citoyen?ennes-investisseurs dans un modèle de propriété collective original et plutôt rare au Québec. Elle a été fondée en 1985 par les travailleur?euses et citoyen?ennes du milieu, qui se sont mobilisés de manière phénoménale au printemps de l'année 1984 pour sauvegarder les emplois et la vitalité de leur milieu. Tout cela a permis de sortir du marasme socio-économique sévissant à l'époque. Nous fêterons d'ailleurs le 40e anniversaire de cette mobilisation extraordinaire et inédite ce vendredi 14 juin, au coeur du village de Sacré-Coeur, dans un esprit de franche camaraderie, de paix et de foi en l'avenir.

La grande famille de Boisaco a à coeur l'amélioration continue des pratiques d'aménagement forestier, la préservation de la biodiversité et la recherche de solutions concertées s'inscrivant dans un esprit de conciliation et de prise en compte de tous les enjeux, en conformité avec les principes du développement durable. Ce sont ces valeurs qui nous animent depuis toujours et qui continueront à nous animer dans le futur.

Boisaco est une organisation citoyenne dont les retombées pour notre région fortement dévitalisée demeurent importantes, voire essentielles au maintien d'un tissu socio-économique et culturel résilient en Haute-Côte-Nord. C'est cet héritage que nous souhaitons préserver et transmettre aux générations futures.

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable en vue d'assurer la vitalité de son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe. Boisaco effectue les opérations forestières et la transformation des essences résineuses, Bersaco, Valibois et Forrestco effectuent la transformation des essences feuillues, les sociétés Sacopan, Ripco, et Granulco, oeuvrent dans la 2e et 3e transformation des produits conjoints alors que l'entreprise apparentée Les Bois du Fjord oeuvre dans la mise en marché, la remanufacturation et la livraison des produits finis.

