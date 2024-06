Impôt sur le gain en capital - Est-ce que le parti de Pierre Poilievre soutiendra la justice fiscale??





MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - La CSN salue la hausse de l'impôt sur les gains en capital de plus de 250?000 $ prévue dans le dernier budget fédéral, tout comme la décision annoncée hier par la ministre Freeland de provoquer un vote séparé sur cet aspect seulement.

«?L'incapacité du chef conservateur Pierre Poilievre à se prononcer sur l'augmentation de l'impôt sur les gains en capital montre que son intérêt envers les travailleurs n'est pas aussi sincère que ce qu'il voudrait laisser croire. Ce vote permettra de tirer les choses au clair?», déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN. La centrale syndicale estime qu'il est important que les travailleuses et les travailleurs du Canada sachent quels sont les partis politiques qui soutiennent une imposition équitable sur tous les revenus et pas seulement sur ceux relatifs au travail.

Les raisons qui poussent à une meilleure justice fiscale :

Le gouvernement doit financer des programmes essentiels pour la population, notamment un meilleur accès au logement. Pour le moment, un travail à temps plein au salaire minimum est insuffisant pour se loger décemment dans plusieurs régions du Québec et du Canada .

. Même après le récent budget, les gains en capital ne sont toujours pas imposés au même niveau que les revenus provenant du travail.

Les gains en capital ont déjà été imposés à hauteur de 75 %, et ce, jusqu'en 2000. La baisse de l'imposition de ces gains, jusqu'à 50 %, n'a pas provoqué plus d'investissement de la part des entreprises, bien au contraire.

Les revenus du travail sont imposés chaque année, tandis qu'on peut retarder l'impôt sur les gains en capital pendant des décennies.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

