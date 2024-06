Des investissements dans le transport en commun en C.-B. permettront aux résidents des secteurs ruraux de se déplacer plus facilement





ÎLE GABRIOLA, BC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 1,7 million de dollars dans les collectivités rurales de la Colombie-Britannique pour des études sur le transport en commun, des projets de planification, ainsi que l'achat de véhicules et d'infrastructure connexes.

Sur l'île Gabriola, le financement permettra de soutenir le service d'autobus communautaire, soit le Gabriola's Environmentally Responsible Trans-Island Express (GERTIE). On achètera deux autobus électriques qui remplaceront les deux autobus diesel qui sont actuellement en service. On achètera également deux chargeurs pour véhicules électriques afin de soutenir la transition vers un service de transport en commun plus écologique.

Les communautés autochtones de la Nation Squamish, de la Première Nation Stellat'en, de la société Xaay Daga Dlaang et de la Première Nation Xatsull (bande indienne de Soda Creek) achèteront également de nouveaux véhicules. Par ailleurs, Cranbrook, la Première Nation de Malahat, la Musqueam Capital Corp et le district régional de qathet entreprendront des études en matière de transport en commun et des projets de planification dans le but d'établir des options en matière de transport en commun pour leurs communautés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les projets dans le document d'information.

Citations

« Le transport en commun facilite les déplacements, contribue à la lutte contre les changements climatiques et permet de mieux relier les collectivités. Nous sommes fiers de soutenir ces projets et nous continuerons à travailler avec les collectivités rurales d'un océan à l'autre pour les aider à répondre à leurs besoins uniques. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'ajout de deux autobus électriques au parc de véhicules de la Gabriola Community Bus Foundation constitue une étape importante et emballante qui nous permettra d'offrir une option de transport en commun fiable et à plus faible émission de carbone à Gabriola. Je remercie le gouvernement du Canada pour son soutien, qui est essentiel pour permettre à notre petite collectivité de franchir cette étape. Je remercie également le conseil d'administration et le personnel de la Bus Foundation pour leur vision de ce que peut être un réseau d'autobus communautaire ».

Vanessa Craig, directrice de la zone B du DRN (îles Gabriola, Mudge et DeCourcy) et présidente du conseil d'administration du district régional de Nanaimo

« Le conseil d'administration de la Gabriola Community Bus Foundation est heureux de recevoir un financement du gouvernement du Canada dans le cadre du FSTCR. Ce financement nous permettra de déployer une technologie automobile propre à Gabriola et d'améliorer la fiabilité de notre parc de véhicules de transport en commun. Grâce à cet achat, GERTIE deviendra un véritable réseau de transport en commun alimenté par l'énergie solaire, puisque la majeure partie de notre électricité est fournie par un panneau solaire situé sur le toit de notre dépôt. GERTIE, qui est un élément essentiel de la culture communautaire de Gabriola, a effectué plus de 200 000 déplacements dans le cadre de son service régulier entre juin 2013 et juin 2024. »

Déclaration conjointe au nom du conseil d'administration de la Gabriola Community Bus Foundation

Document d'information

Des investissements dans le transport en commun en C.-B. permettront aux résidents des secteurs ruraux de se déplacer plus facilement

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 741 520 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR). La province de la Colombie-Britannique fournit 130 000 $, tandis que les municipalités et les bénéficiaires fournissent 213 474 $.

Le FSTCR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration d'options de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement au titre du FSTCR sera alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux collectivités autochtones.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, de même que l'achat de véhicules à zéro émission. Les demandeurs admissibles pouvaient demander des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisations d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (p. ex. l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun à zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules à zéro émission). Ce volet est fermé depuis le 28 février 2024.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR, dans le cadre duquel les demandes de financement sont acceptées sur une base continue, est toujours ouvert. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets de collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leurs collectivités. L'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, et les enquêtes comptent parmi les activités admissibles au titre du volet Projets de planification et de conception.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

10 juin 2024

