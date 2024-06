Godavari Biorefineries Ltd inaugure une nouvelle installation de produits biochimiques de spécialité





Une nouvelle installation de produits biochimiques de spécialité a été inaugurée sur le site de production de Sakarwadi dans l'État du Maharashtra, en Inde, où Godavari Biorefineries Limited (GBL) envisage de produire des produits chimiques biosourcés en vue de soutenir les ambitions écologiques et de neutralité carbone de ses clients sur différents marchés à travers le monde.

GBL a franchi l'étape suivante avec l'intention de soutenir l'ambition du monde pour des stratégies de neutralité carbone en développant une installation polyvalente qui ambitionne de produire des produits chimiques biosourcés pour les marchés des revêtements et résines, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, ainsi que de l'alimentation et des parfums.

« Chez GBL, nous produisons des produits chimiques spécialisés à partir de ressources renouvelables en utilisant la chimie verte. Nous collaborons avec des agriculteurs pour développer des chaînes de valeur agricoles durables qui servent de matière première pour nos produits chimiques biosourcés », a déclaré Samir Somaiya, président de Somaiya Group et de Godavari Biorefineries Ltd.

Cette installation polyvalente est l'une des mesures prises par GBL pour soutenir et collaborer avec des entreprises de premier plan afin d'accroître la quantité de blocs chimiques biosourcés dans l'industrie chimique pour différents marchés et produits, et la société prévoit de produire dans cette installation des produits biochimiques comme du biobutanol et des éthers et esters biosourcés. GBL dispose de la stratégie pour poursuivre le développement et l'élargissement de sa capacité au cours des prochaines années en quantités et pour de nouveaux produits chimiques biosourcés.

« Nous travaillons en relation et collaboration étroites avec nos clients en vue de développer et produire de nouveaux éléments constitutifs chimiques biosourcés sur plusieurs marchés. Pour la coconception, nous travaillons de la R&D jusqu'à l'échelle pilote en vue d'atteindre l'échelle (semi-)commerciale pour de nouveaux produits chimiques biosourcés dans plusieurs applications et produits pouvant devenir biosourcés et écologiques. C'est un cheminement vers la neutralité carbone, dans le cadre duquel nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats et de nouvelles perspectives et définissons les voies à prendre ensemble », a affirmé Sangeeta Srivastava, PDG de Godavari Biorefineries Ltd.

Société phare du groupe diversifié Somaiya, GBL jouit d'une expérience de plus de huit décennies dans l'industrie sucrière et de plus de six décennies dans le secteur des produits chimiques biosourcés. Nous travaillons avec nos fermiers dans la canne à sucre et d'autres cultures de biomasse en vue de créer de la valeur pour leurs communautés et pour les chaînes de valeur de nos clients.

Récipiendaire de la distinction Padma Vibhushan, le professeur M. M. Sharma, une sommité en génie chimique, a participé à la cérémonie d'inauguration et prononcé une allocution inspirante. Il a souligné le rôle essentiel de la R&D dans l'industrie chimique et a félicité GBL pour ses efforts dans l'établissement d'une usine qui représente le futur de la fabrication de produits chimiques spécialisés.

