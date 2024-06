La ministre Valdez conclut sa participation à la Conférence de Montréal en soulignant le leadership gouvernemental dans le soutien aux entrepreneurs innovants





MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a participé à la première séance plénière intitulée Mener dans un monde en accélération à la Conférence de Montréal, organisée par le Forum économique international des Amériques.

Cette année, la Conférence a porté sur l'accélération exponentielle de l'informatique, des technologies de communication, des marchés mondiaux et de la production d'énergie, ainsi que sur la façon dont ils transforment les économies et les activités commerciales.

La ministre Valdez a indiqué qu'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars était prévue dans le budget de 2024 pour maintenir l'avantage du Canada dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Le Canada investira dans la capacité et l'infrastructure informatiques et l'adoption responsable et sécuritaire plus rapide de l'IA par les petites et moyennes entreprises, afin qu'elles maintiennent leur compétitivité.

En ce qui concerne les efforts mondiaux vers la carboneutralité, la ministre Valdez a souligné le soutien proposé dans le budget de 2024 pour accélérer la transition à une croissance propre en renouvelant le financement du Carrefour de la croissance propre du Canada. De plus, un nouveau crédit d'impôt remboursable permettrait de fournir plus de 2,5 milliards de dollars directement à plus de 600?000 petites et moyennes entreprises.

Le budget de 2024 propose d'autres mesures pour soutenir les entrepreneurs, dont les suivantes :

200 millions de dollars pour l'Initiative de catalyse du capital de risque, pour accroître l'accès au capital de risque des entrepreneurs membres de groupes en quête d'équité et pour investir dans les communautés mal desservies et à l'extérieur des principaux centres métropolitains.

60 millions de dollars sur cinq ans pour Futurpreneur Canada, pour permettre à jusqu'à 6?250 jeunes de lancer et de développer une entreprise.

388 millions de dollars pour soutenir l'entrepreneuriat autochtone, le tourisme autochtone, l'Initiative sur les partenariats stratégiques et de nouvelles possibilités liées à l'énergie propre.

Citations

«?Les petites entreprises représentent 98 % des entreprises au Canada. Il est essentiel qu'elles ne soient pas laissées pour compte dans l'adoption des technologies axées sur l'intelligence artificielle. Le budget de 2024 confirme que le Canada est en avance dans ce domaine, en investissant pour stimuler l'innovation et en veillant à ce que les PME d'un océan à l'autre demeurent concurrentielles sur la scène économique en constante évolution.?»

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Le Carrefour de la croissance propre est la principale source d'information et de conseils du gouvernement sur le financement fédéral et d'autres mesures de soutien aux projets de technologies propres au Canada. Il appuie directement jusqu'à 1?100 entreprises et organisations chaque année, des petites entreprises émergentes aux entreprises de pointe en technologies propres. Ce guichet unique aide les entreprises qui souhaitent investir au Canada et contribuer à la croissance carboneutre à trouver les programmes et les incitatifs offerts par le gouvernement fédéral.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, dotée de plus de 7 milliards de dollars, aide les entreprises appartenant à des femmes à établir un écosystème grâce à un programme de prêts abordables, à des services de consultation, à du mentorat, à l'accès à des réseaux et à de meilleures données.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, doté de 265 millions de dollars, offre des prêts, un soutien au sein d'un écosystème et un Carrefour du savoir pour aider les entrepreneurs noirs à lancer une entreprise et à la faire croître.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, doté de 25 millions de dollars, soutient les entrepreneurs 2ELGBTQI+ et les organismes qui leur offrent des services. Ce programme s'emploie à mieux comprendre les défis qu'ils doivent relever, par l'entremise du Carrefour du savoir et des données qui y sont versées.

