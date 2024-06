BioStrand, filiale d'ImmunoPrecise Antibodies, annonce la disponibilité commerciale immédiate de son logiciel révolutionnaire doté d'une interface personnalisable pour la découverte de médicaments optimisée par l'IA





ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou la « Société »), un chef de file de la recherche et de la technologie biothérapeutiques axées sur l'IA, annonce aujourd'hui la commercialisation de LENSai API, ci-après dénommé le « logiciel », par sa filiale, BioStrand. Cette solution logicielle avancée optimisée par l'IA est disponible dès à présent.

Plus de détails sur cette nouvelle offre seront dévoilés aujourd'hui à 14h00 ET, avec une présentation, une démonstration en direct et une interview à 18h30 ET, dans le cadre de l'InterSystems Global Summit 2024. Cet événement de premier plan, qui attire plus de 1 200 leaders de l'industrie de plus de 28 pays, dévoile les dernières innovations dans le domaine.

Classée organisation de recherche contractuelle n°1 par Roots Analysis2, IPA dessert 19 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales et plus de 600 clients dans les industries pharma et biotech. Tirant parti de l'expérience acquise dans ces relations à long terme, le développement de ce logiciel optimisé par l'IA répond directement aux problèmes et aux besoins actuels de l'industrie. Ces nouvelles capacités logicielles illustrent une innovation capable de combiner la technologie brevetée LENSai de BioStrand avec des dossiers de santé électroniques grâce à une interface personnalisable permettant des capacités de recherche et de découverte de médicaments sans précédent.

Le Dr Dirk Van Hyfte dirige le lancement de cette intégration passionnante, permettant ainsi aux professionnels de l'industrie d'accéder rapidement et facilement aux données des patients, aux données de recherche de l'entreprise et aux vastes bases de données sur les sciences de la vie et de les fusionner. Grâce à cette nouvelle version, les entreprises seront en mesure d'analyser les principaux ensembles de données liés à la génération de nouveaux médicaments potentiellement plus sûrs et plus efficaces, alors que l'équipe BioStrand continue de développer une plateforme complète de gestion des données LENSai, qui devrait être lancée au T1/T2 2025.

Et Dr Dirk Van Hyfte d'ajouter : « Notre nouvelle technologie suscite un vif intérêt auprès des grandes entreprises de soins de santé, pharmaceutiques et technologiques, qui souhaitent accéder à nos capacités uniques grâce à une intégration qui leur permet de bénéficier directement des nouvelles applications de BioStrand pour l'analyse de données et la découverte de médicaments. La Société considère le lancement commercial de ce logiciel pionnier comme son avancée la plus importante en matière d'IA à ce jour, qui est sur le point d'améliorer considérablement les processus de découverte et de développement de médicaments à l'échelle mondiale. En intégrant le logiciel de BioStrand aux dossiers de santé électroniques et en ajoutant l'interface de programmation d'applications de BioStrand, nous avons dépassé nos attentes en termes de calendrier et de jalons internes, soutenant ainsi la mise sur le marché rapide de ces capacités à forte demande. »

Ces nouvelles améliorations commerciales renforceront sensiblement la capacité de commercialisation de BioStrand, notamment via :

des partenariats avec de grandes entreprises : les grandes entreprises pharmaceutiques, technologiques et de soins de santé seront en mesure de tirer rapidement parti des nouvelles capacités logicielles de BioStrand grâce à des partenariats pouvant inclure des paiements initiaux, des jalons cliniques et des redevances commerciales. un modèle par abonnement : BioStrand propose un service d'abonnement qui permet à un large éventail d'entreprises technologiques, pharmaceutiques et de soins de santé d'accéder aux capacités uniques de BioStrand en intégrant le logiciel dans leurs plateformes existantes, avec une probabilité élevée d'amélioration de leurs programmes de découverte et de développement de médicaments.

En amont de la présentation lors de l'InterSystems Global Summit 2024, le Dr Dirk Van Hyfte a demandé que le podcast en direct, les événements médiatiques et les entretiens soient enregistrés et mis à la disposition du public chaque fois que cela est possible. Nous encourageons également toutes celles et ceux qui pourront assister à la démonstration en direct au sommet à soutenir ce lancement commercial prometteur. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Inscription à l'InterSystems Global Summit 2024.

1 www.strategyand.pwc.com/de/en/industries/pharma-life-science/re-inventing-pharma-with-artificial-intelligence.html

2 ROOTS 2022, Antibody Discovery Services and Platforms Market (4th Edition), 2021-2035; pp.118

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives de découverte d'anticorps basées sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets afin d'aider ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles. ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et du Canada. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas » ou « pense », ou des variantes de ces termes ou indiquent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « pourront » être pris, se produire ou être réalisés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives aux résultats attendus sur le marché, aux sciences de la vie, à la découverte et au développement de médicaments, à l'intégration et/ou au succès des technologies LENSai, LLM, RAG ou HYFT, y compris leurs avantages, et aux déclarations relatives à l'augmentation attendue des sources de revenus et de la croissance financière d'IPA. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans les présentes, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables.

L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, la performance ou les accomplissements déclarés dans les présentes soient sensiblement différents de tout résultat futur, rendement ou réalisation exprimé ou implicite par l'information prospective. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que l'intégration de la plateforme LENS ai d'IPA avec sa technologie HYFT ne présente pas les résultats escomptés, les risques que les avantages attendus pour les soins de santé, y compris la réduction des délais de développement et des coûts, et que le développement de traitements ciblés avec une efficacité plus élevée et des effets secondaires réduits ne soient pas atteints, les risques que les avantages pour la découverte de médicaments, les thérapies basées sur les protéines, et la biologie synthétique ne soient pas atteints, en outre, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, comme indiqué dans la notice annuelle de la Société datée du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com), et dans le formulaire 40-F de la Société, daté du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels, la performance ou les accomplissements peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites à la date du présent communiqué et, par conséquent, peuvent être modifiées après cette date. La Société rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

