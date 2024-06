Bye Bye Béton ! : une vitrine grandeur nature et trois projets en cours





MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a inauguré, samedi dernier, le site de démonstration de son tout premier programme de participation citoyenne Bye Bye Béton !

Lancé à l'automne dernier, le nouveau programme de déminéralisation et de verdissement participatif dispose d'un site vitrine aux abords de l'Église orthodoxe roumaine de l'Annonciation, au 8080 avenue Christophe-Colomb. Les trois projets citoyens sélectionnés dans le cadre de la première édition du Programme ont également été dévoilés lors de l'événement.

« On est très fiers de lancer ce programme de déminéralisation participatif, une première pour notre arrondissement. On espère que ce site de démonstration donnera envie à d'autres citoyens et citoyennes d'embarquer dans un projet de verdissement collaboratif qui embellit leur coin de quartier : on veut du vert dans tous les districts! On vous invite déjà à penser à d'autres projets en prévision de la deuxième édition, l'année prochaine », a déclaré Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel-Parc-Extension.

Retrait d'asphalte et plantation abondante autour de l'église

C'est environ 133 m2 d'asphalte qui ont été retirés des abords de l'église. Cette surface minéralisée a été remplacée par 325 végétaux et neuf arbres. Les espèces ont été choisies dans le respect des principes de la biodiversité et en accord avec les spécificités du terrain. Des échinacées, des agastaches, des amélanchiers, des petits saules arbustifs ou encore des cerisiers comptent parmi les végétaux plantés. En plus d'embellir le secteur et d'en améliorer la biodiversité, ce nouvel aménagement permettra de rafraîchir l'air ambiant, de diminuer les risques d'inondation, en augmentant la captation des eaux de pluie, et de détourner la pollution hors des cours d'eau.

L'implication citoyenne au coeur du projet

La réalisation de ce site de démonstration est le fruit d'une étroite collaboration entre l'Arrondissement, Ville en vert, les Ateliers UBLO, l'Église orthodoxe roumaine de l'Annonciation et plusieurs citoyennes et citoyens bénévoles. En effet, plusieurs d'entre eux ont participé à l'idéation du projet ainsi qu'aux activités de déminéralisation et de plantation aux côtés de l'équipe de Ville en vert.

Trois projets Bye Bye Béton ! déjà en route

Les trois projets retenus dans le cadre de la première édition du Programme ont également été annoncés lors de l'inauguration organisée par le Centre d'écologie urbaine.

L'équité territoriale et la présence d'îlots de chaleur urbains ont notamment fait partie des critères privilégiés lors de la sélection des dossiers. Les comités citoyens impliqués bénéficient actuellement de l'expertise du Centre d'écologie urbaine et de Ville en vert pour concevoir leur plan respectif de déminéralisation et de verdissement. Une fois les plans finalisés, et l'asphalte ou le béton retiré, ils pourront effectuer les plantations sous la houlette de l'équipe de Ville en vert et inaugurer leur nouvel espace de vie collectif verdi.

En accord avec l'esprit participatif de ce programme, les résidents et résidentes vivant à proximité des sites sont invités à rejoindre les comités citoyens et à participer aux activités de plantation et d'entretien futurs.

Emplacement des trois projets retenus :

CPE Lieu des petits, 9081 boulevard Saint-Michel

Piscine Saint-Roch, 400 avenue Ball

Espace situé au coin des rues Jean-Talon et Marquette

Le programme Bye Bye Béton ! s'inspire de Sous les pavés, une initiative du Centre d'écologie urbaine déployée dans plusieurs municipalités québécoises.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

10 juin 2024 à 11:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :