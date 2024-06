Coupe Hôtel-Casino de Charlevoix - Loto-Québec annonce le retour de la PGA dans Charlevoix

Afin de favoriser l'accès à des activités physiques, de loisirs actifs et de sports dans les camps de vacances pour les clientèles plus vulnérables, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé,...

Parcs Canada protège les trésors naturels et culturels au Canada et est fier de contribuer aux destinations touristiques de calibre mondial du pays. En tant que pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada, les lieux administrés par Parcs...