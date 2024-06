Raymond James Ltée accueille Michelle Connolly, CPA, CA, TEP, FEA, CFP à titre de cheffe, Planification financière et solutions d'assurance





TORONTO, le 10 juin 2024 /CNW/ - Raymond James Ltée (RJL), filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain, Raymond James Financial, Inc., est fière d'accueillir Michelle Connolly, CPA, CA, TEP, FEA, CFP, à titre de cheffe, Planification financière et solutions d'assurance, au sein de l'équipe des Solutions de gestion de patrimoine, avec effet le 29 mai 2024. En étroite collaboration avec l'équipe de direction et les spécialistes internes, Mme Connolly jouera un rôle essentiel dans l'amélioration de la prestation des solutions globales de gestion de patrimoine de Raymond James, y compris la planification financière, les assurances et les conseils fiscaux, en soutenant les réseaux des conseillers indépendants et d'entreprise et les familles de leurs clients.

Mme Connolly détient les titres de CPA, CA, CFP, TEP et FEA. Elle dispose de plus de 20 ans d'expérience inestimable dans le secteur de la planification du patrimoine, des assurances, des successions et des fiducies, acquise dans divers rôles du secteur des services de gestion de patrimoine et en pratique privée au sein d'une grande firme comptable multinationale. Jusqu'à tout récemment, elle occupait le poste de vice-présidente principale de la planification patrimoniale, fiscale et successorale avancée pour une autre firme canadienne de gestion de patrimoine.

« Le parcours de Michelle en matière de leadership et de mentorat solides et son approche réfléchie et proactive de la prestation de solutions personnalisées pour les clients font d'elle une candidate idéale pour ce rôle stratégique », a déclaré Jennifer Hodgson, VPP, cheffe de Solutions globales, gestion de patrimoine, Raymond James Ltée et cheffe de la direction, Compagnie Trust Solus, Fiducie Raymond James (Québec) Ltée. « Nous sommes fiers d'accueillir Michelle, qui constitue un ajout précieux à l'équipe de Raymond James, et qui nous aidera à maintenir la dynamique de la firme. »

« Les conseillers qui ont rencontré Michelle dans le passé ont communiqué avec nous pour nous faire part de leur enthousiasme », a déclaré Jamie Coulter, chef de la direction. « Nous sommes tous ravis d'accueillir Michelle et sa vaste expérience au sein de la firme et nous avons hâte de travailler avec elle et avec l'ensemble de l'équipe pour soutenir nos solutions globales de gestion de patrimoine. »

« C'est un excellent moment pour rejoindre Raymond James, une firme que j'admire depuis longtemps pour sa culture inclusive, son équipe de direction engageante, son accent sur l'indépendance et son engagement à mettre les clients au premier plan », a déclaré Mme Connolly. « Je me réjouis de travailler avec les conseillers de Raymond James afin de leur fournir des solutions de gestion de patrimoine complètes qui répondent aux besoins changeants de leurs clients, tout en contribuant à la forte de croissance de la firme au Canada. En plus de ses diverses plateformes de services-conseils, le soutien de Raymond James aux objectifs philanthropiques des clients et des entreprises, ainsi que son offre de services fiduciaires aux entreprises dans tout le Canada démontrent clairement son investissement et sa compréhension des besoins des Canadiens en matière de gestion de patrimoine. »

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (« RJF ») une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James a été fondée en 1962 sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, RJF et ses filiales gèrent plus de 1 45 milliards de $ US en actifs clients sous gestion.

