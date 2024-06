Projet circonflexe - prêt-pour-bouger : vers le prêt d'équipement sportif, récréatif et adapté accessible à tous, partout au Québec





VARENNES, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, le directeur général du Réseau des Unités régionales de loisir et de sport (RURLS), M. Steeve Ager, et des dizaines de partenaires du domaine du loisir et du sport se sont réunis aujourd'hui au Polydôme de Varennes afin de souligner l'avancement du projet circonflexe - prêt-pour-bouger et de célébrer les partenariats significatifs qui se déploient graduellement dans l'ensemble du Québec. Tous unis par un même objectif : multiplier les occasions de bouger!

Plus précisément, circonflexe - prêt-pour-bouger est un projet déployé dans l'ensemble des régions du Québec et piloté par le Réseau des URLS, les URLS ainsi que leurs partenaires. Il vise à rendre accessible gratuitement à la population québécoise, des équipements sportifs, récréatifs et adaptés et ainsi diminuer les freins à la pratique de sports et de loisirs.

Au terme du déploiement de ce projet, plus de 40,7 millions de dollars sur cinq ans auront été accordés par le gouvernement pour soutenir le déploiement des centrales d'équipements. Avec cette aide, le gouvernement souhaite changer le portrait de la pratique libre de sports et de loisirs au Québec et améliorer le modèle d'accès aux équipements sportifs, récréatifs et adaptés. Pour le Réseau des URLS et les URLS, c'est également le point de départ d'un grand projet qui permettra, à terme, d'unifier, d'amplifier le mouvement et les efforts de centaines de partenaires dans leur mission visant à inciter la population québécoise à être plus active.

« Depuis mon arrivée en poste, j'ai fait une priorité de l'accessibilité à la pratique d'activités sportives et de loisirs. Trop souvent, la disponibilité de l'équipement et les coûts qui y sont reliés peuvent représenter des freins importants. Il est primordial que toutes et tous puissent avoir accès à ces activités. La mise en oeuvre des centrales d'équipements du projet circonflexe - prêt-pour-bouger est une façon innovante, parmi d'autres, de démocratiser l'accès aux activités sportives, récréatives et adaptées. Je salue le dynamisme du Réseau des Unités régionales de loisir et de sport du Québec et de tous les partenaires qui se sont mobilisés à la grandeur du territoire. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les partenaires de partout au Québec se mobilisent actuellement pour rendre accessibles les équipements à leur communauté. À preuve, près de 400 points de service ont vu le jour un peu partout au Québec en seulement un an et ce n'est que le début. Ensemble, nous sommes à installer une culture de partage et d'entraide pour faire en sorte que tous puissent bouger librement et spontanément grâce aux équipements gratuits mis à leur disposition. »

Steeve Ager, directeur général du Réseau des URLS

Des chiffres significatifs

Cette initiative panquébécoise mobilise actuellement un peu plus de 500 partenaires, et ce, tant à l'échelle locale et régionale que provinciale. Le nombre de points de service atteindra bientôt près de 400 partout au Québec. Les URLS sont des organisations dévouées, qui accompagnent les acteurs de leurs régions respectives pour mettre en place des points de service circonflexe qui reflètent les besoins et respectent les réalités du milieu, assurant ainsi la pérennité du projet.

Qu'est-ce qu'un point de service circonflexe?

Un point de service circonflexe peut prendre différentes formes : comptoir de prêt, casier connecté en libre-service et unité mobile. Le comptoir de prêt peut se trouver à l'intérieur d'un établissement comme un centre sportif ou encore une bibliothèque. L'unité mobile permet de rapprocher les équipements de la population et prend la forme d'une remorque ou d'un camion qui transporte les équipements. Le casier connecté libre-service est un système innovant et autonome de mise à disposition de matériel. Les initiatives de prêt d'équipement impliquent des acteurs? de toutes sortes, qu'il s'agisse de villes, d'organismes communautaires, de centres de loisirs ou de parcs régionaux.

Le Réseau des URLS

Le Réseau met en valeur le rôle et l'action de ses membres, représente leurs intérêts collectifs et les accompagne dans la réalisation de leur mandat d'améliorer l'offre publique en matière de loisir, de sport, d'activité physique, de plein air et de loisir culturel, tout en stimulant le codéveloppement et la synergie avec ses partenaires.

Restez à l'affût pour trouver un des points de service bientôt disponible dans votre région. Visitez le circonflexe.ca pour tout savoir sur le projet.

