Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 - Lancement de la première Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers





MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a lancé aujourd'hui la toute première Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, qui se tient du 10 au 16 juin sur le thème La protection des travailleurs de chantier, j'embarque. Cette semaine thématique se tiendra la deuxième semaine de juin de chaque année. L'événement s'est tenu au Centre de services d'Anjou en présence de représentants des associations de travailleurs routiers, des équipes du Ministère, des représentants de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), de la Sûreté du Québec, de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, et de l'humoriste et porte-parole de la campagne, Mme Katherine Levac.

La ministre a profité de l'occasion pour rappeler aux usagers de la route la nécessité de faire preuve de vigilance, de courtoisie et de patience aux abords des chantiers routiers. En tout temps, il est impératif que tous les automobilistes et les conducteurs de véhicules lourds respectent la signalisation, les consignes des signaleurs routiers et la limite de vitesse affichée.

Cette initiative s'ajoute aux actions de sensibilisation menées par la SAAQ auprès des conducteurs, depuis plusieurs années, concernant la sécurité dans les zones de chantiers routiers ou à l'approche de celles-ci.

Le gouvernement du Québec croit en une combinaison de solutions pour amener un changement de culture en matière de sécurité routière. En plus d'agir en prévention, par le biais de cette semaine de sensibilisation, il mise également sur certaines autres mesures introduites par la Loi visant principalement à modifier le Code de la sécurité routière, sanctionnée le 2 mai dernier. Les nouvelles dispositions législatives prévoient entre autres une hausse des amendes à la suite d'infractions commises dans les zones de travaux routiers ou à proximité.

Tout au cours de la semaine, plusieurs partenaires se joindront au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le but d'augmenter la portée de l'événement. Il y aura notamment une vaste opération nationale de la Sûreté du Québec afin d'assurer une présence accrue des corps policiers sur les chantiers routiers. Les contrôleurs routiers de la SAAQ seront également sur le terrain. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a aussi mis en place des outils de communication destinés aux associations de travailleurs.

Citations

« Chaque année, nos travailleurs routiers sont victimes d'accidents et d'incivilité. C'est inacceptable! Les travailleurs routiers sont confrontés aux distractions, à l'imprudence et au manque de respect de certains usagers de la route. Il est inconcevable que ces travailleurs se retrouvent à risque alors qu'ils exercent leur métier. La semaine de sensibilisation vise à rappeler les bonnes habitudes de conduite à adopter et les règles à suivre non seulement en ce début de saison des chantiers routiers, mais tout au long de l'année. Je remercie les partenaires et les associations qui contribuent à améliorer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route en zone de travaux. Plus nous serons nombreux à embarquer dans le mouvement, plus nous ferons de cette semaine une réussite. J'embarque! Et vous? »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Des chantiers, donc des travailleurs routiers, il y en a partout au Québec, beaucoup à Montréal. Ces hommes et ces femmes qui s'assurent de notre sécurité doivent travailler dans des conditions qui protègent la leur. Je suis fière d'être d'un gouvernement qui a à coeur la santé et la sécurité de ses travailleurs! »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

« J'ai récemment participé au tournage d'un vox pop dans lequel j'ai discuté de sécurité routière sur les chantiers routiers avec des automobilistes. J'ai pu constater que certains conduisent de façon automatique et n'adaptent pas toujours leur conduite. Il y a encore du travail à faire, donc, pour que tous réalisent qu'il y a des humains dans les zones de travaux, pas seulement des cônes orange. Cette semaine est une belle occasion de donner encore plus d'impact aux messages de sensibilisation de la campagne en cours. La sécurité routière dans les chantiers, il faut que tout le monde embarque! »

Katherine Levac, humoriste et porte-parole de la campagne La sécurité routière, j'embarque

« Les travailleurs présents sur les chantiers routiers sont vulnérables, c'est pourquoi nous devons tout mettre en oeuvre pour les protéger. Le bilan routier, qui sera dévoilé demain, montre que la situation s'est améliorée en 2023 pour les usagers vulnérables. C'est un pas dans la bonne direction, mais il faut continuer nos efforts. La collaboration de plusieurs partenaires, comme nous le faisons aujourd'hui, contribue à changer les choses et à rendre les routes plus sécuritaires pour tous. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants

La Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers fait partie de l'une des 27 mesures du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028.

Cette semaine de sensibilisation est réalisée en collaboration avec les partenaires suivants : le ministère des Transports et de la Mobilité durable; le ministère de la Sécurité publique; la Société de l'assurance automobile du Québec; la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail; la Sûreté du Québec; l'Association des directeurs de police du Québec.



Un investissement de plus de 180 M$ est réservé à la mise en oeuvre des mesures du Plan d'action en sécurité routière.

Liens connexes

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers

Plan d'action 2023-2026 en matière de sécurité sur les sites de travaux routiers

Plan d'action en sécurité routière 2023-2028

Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière

Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains

10 juin 2024 à 10:41

