La Ville de Cap-Chat, M. Judes Landry et M. Rémi Lajoie doivent verser au total 190 172 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l'autoroute 20/route 132, en direction est, entre les boulevards Taschereau et Roland-Therrien à Longueuil sera fermée pendant une nuit afin de modifier le...

Les 29 janvier, 11 mars et 27 mai 2024, la Ville de Cap-Chat, dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ainsi que M. Judes Landry et M. Rémi Lajoie, de Cap-Chat, ont été déclarés coupables d'infractions en matière environnementale. À six...