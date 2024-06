HGrégoire plante 2072 arbres cette année





En avril, HGrégoire a lancé, de nouveau cette année, sa campagne « Achetez une voiture, plantez un arbre », en partenariat avec Arbres Canada. L'entreprise est fière d'annoncer les résultats de cette campagne, soit plus de 2072 arbres plantés au Québec. Il s'agit d'une huitième année de collaboration entre les organisations, qui porte à 8572 le nombre total d'arbres plantés grâce à HGrégoire.

« Considérant la nature de notre industrie, et en tant que chef de file de celle-ci, nous croyons fortement qu'il est de notre devoir de contribuer à préserver l'environnement, explique Harry Kasparian, vice-président au marketing chez HGrégoire. Il était donc impératif pour nous de continuer notre engagement envers Arbres Canada cette année, et dans les années à venir. »

Plus précisément, les arbres plantés cette année seront situés dans la région de Pointe-au-Père à Rimouski grâce à cette campagne. Des mélèzes furent plantés dans les tourbières protégées afin de sauvegarder les sols riches en carbone et lutter contre la dégradation de cet écosystème.

À propos d'Arbres Canada

Depuis 1992, Arbres Canada travaille sans relâche pour faire croître le couvert forestier du Canada grâce à nos programmes de verdissement, à nos recherches et à nos efforts de mobilisation. Nous sommes le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l'entretien des arbres en milieu rural et urbain. Nos expériences de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, le secteur de la foresterie urbaine, des partenaires privés et des groupes communautaires nous offrent une position unique pour aider la population canadienne à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Avec nos partenaires, nous plantons des millions d'arbres chaque année pour cultiver des écosystèmes résilients et des collectivités plus saines et plus vertes.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, et aux États-Unis, offrant des véhicules neufs et d'occasion.

