Telehouse Canada ouvre ses trois premiers centres de données à Toronto





Le leader mondial des centres de données développe l'écosystème des opérateurs dans les centres de données les plus critiques du Canada afin d'accroître la connectivité et d'accélérer l'économie numérique canadienne

TORONTO, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Telehouse Canada , l'un des principaux fournisseurs de services de centres de données de colocalisation, a officiellement ouvert ses trois premiers centres de données dans le centre-ville de Toronto. Cette annonce illustre la volonté de Telehouse Canada de développer considérablement l'écosystème des opérateurs du pays et de poursuivre l'expansion de ses installations afin d'alimenter la transformation numérique du Canada et de soutenir le déploiement de l'Internet à haut débit à l'échelle nationale.

Les trois nouveaux centres de données neutres pour les opérateurs de Telehouse Canada, situés au 151 Front Street West, 250 Front Street West et 905 King Street West, constituent le centre névralgique des télécommunications canadiennes et un point de rencontre central pour les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de services d'application et les plus grands réseaux d'opérateurs de télécommunications du Canada. En reliant différents réseaux et fournisseurs, les centres de données jouent un rôle essentiel en facilitant l'expérience des Canadiens qui considèrent le monde numérique comme vaste, homogène, rapide et interconnecté.

Plus de la moitié (50 %) de tous les opérateurs, fournisseurs de services et fournisseurs de contenu du Canada sont présents dans les centres de données de Telehouse Canada, ce qui fait de ce centre interconnecté la principale porte d'entrée pour le trafic Internet du Canada, qui aide les Canadiens à se connecter numériquement les uns avec les autres et avec le reste du monde.

« Nous sommes le premier leader mondial doté d'une expertise spécialisée en matière de centres de données à posséder et à exploiter ces installations, et nous mettons à profit plus de 30 ans d'expérience pour aider les entreprises à se développer, a déclaré Satoshi Adachi, PDG de Telehouse Canada. Nous sommes bien équipés pour contribuer à l'accélération de l'économie numérique du Canada et pour soutenir les entreprises canadiennes dans l'expansion de leurs activités numériques et dans leur quête de nouveaux marchés mondiaux. »

La demande de services de connectivité avancés augmente rapidement au Canada en raison de la transition vers la 5G, de la propagation de la technologie IdO et de la stratégie de connectivité du gouvernement canadien, qui étendra l'accès à Internet à haut débit à tous les Canadiens d'ici 2030. Telehouse Canada héberge actuellement environ 200 partenaires de connectivité à travers ses trois centres de données. L'entreprise vise à développer considérablement cet écosystème et à répondre à la demande croissante en modernisant les installations, en augmentant la capacité et en recherchant des occasions d'accroître sa présence au Canada.

« Nous sommes conscients de l'importance de ces centres de données pour l'infrastructure numérique du Canada et de la façon dont nous pouvons contribuer à renforcer le leadership technologique et l'avantage concurrentiel du Canada dans un monde de plus en plus interconnecté, a ajouté M. Adachi. Notre engagement en faveur de la neutralité des opérateurs signifie que les entreprises ont la possibilité de s'associer avec les fournisseurs de réseaux qui répondent le mieux à leurs besoins afin de réduire les coûts et de maximiser les performances. En fin de compte, notre objectif est d'accroître considérablement la taille de cet écosystème diversifié en favorisant un environnement de partenariat favorable et collaboratif. »

Alors que les entreprises de tous les secteurs démarrent leur transformation numérique et adoptent la technologie de l'IA et les services cloud, les centres de données soutiendront également leur croissance grâce à des services de colocation et de connectivité numérique hautement résilients. À l'avenir, Telehouse Canada envisage des possibilités de tirer parti de l'expertise mondiale de KDDI et de Telehouse pour répondre à la demande canadienne croissante d'une infrastructure de centre de données plus favorable à l'IA.

Fournissant un soutien de confiance à plus de 3 000 entreprises dans le monde, Telehouse Canada donne aux entreprises canadiennes la possibilité d'accroître leur présence mondiale en accédant à plus de 45 centres de données interconnectés dans plus de 10 pays.

L'ouverture officielle de ces sites a lieu après que Telehouse, avec sa société mère et le leader japonais des télécommunications, KDDI, a signé un accord pour acquérir trois centres de données à Toronto en juin 2023 . Désormais pleinement opérationnels, les centres de données améliorés et neutres vis-à-vis des opérateurs fournissent plus de 30 MW de charge informatique.

À propos de Telehouse

Telehouse est l'un des principaux fournisseurs de services de centres de données mondiaux du groupe KDDI, regroupant plus de 3 000 partenaires commerciaux, notamment des opérateurs, des fournisseurs de services mobiles et de contenu, des entreprises, des fournisseurs de services cloud et des sociétés de services financiers. Établi en 1989, Telehouse fournit une colocalisation fiable, sécurisée et flexible, qui permet aux entreprises d'accélérer leur mise sur le marché et de créer des opportunités commerciales grâce à des interconnexions rapides, efficaces et sécurisées. Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.telehouse.ca/

À propos de KDDI Corporation

Créé en 1953 à l'initiative du gouvernement japonais pour développer son réseau international à partir du Japon, le groupe KDDI est devenu une entreprise de télécommunications mondiale de premier plan, présente dans plus de 60 villes et 100 sites à travers le monde. KDDI a déployé d'importantes infrastructures internationales, notamment son réseau mondial, un réseau propriétaire numérisé à fibre optique reliant l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Australie. Avec un portefeuille de clients de plus de 50 millions d'abonnés au Japon, KDDI offre des services de téléphonie mobile, des services de réseau et des solutions informatiques à ses clients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.kddi.com/english/

10 juin 2024 à 10:00

