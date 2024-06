Le gouvernement du Québec contribue à la création de 50 places en ressource intermédiaire à Dolbeau-Mistassini





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer, au nom du gouvernement du Québec, le versement d'une aide financière de 16,2 M$ pour soutenir un projet de construction d'un établissement de 50 places en ressource intermédiaire à Dolbeau-Mistassini.

Cette contribution, en provenance de la Société d'habitation du Québec, permettra en effet à l'organisme Corporation Colombienne Jean-Dolbeau inc. de construire un immeuble qui comportera 50 places en ressource intermédiaire, dotant ainsi la MRC de Maria-Chapdelaine d'une infrastructure répondant aux besoins de sa population.

La Ville de Dolbeau-Mistassini contribue à cette réalisation en accordant un crédit de taxes pour une durée de 25 ans. De plus, la MRC de Maria-Chapdelaine, grâce aux différents fonds à sa disposition, a soutenu financièrement les organismes impliqués pour permettre la concrétisation du projet. La future Maison du Bel-Âge prévoit accueillir ses 50 résidents à l'automne 2025.

Citations :

« Nous pouvons maintenant compter sur plusieurs leviers financiers pour accélérer la construction de logements au Québec. Ce projet est un exemple supplémentaire de l'importance de nos investissements dans toutes les régions du Québec et au bénéfice de toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est bien au fait que la situation actuelle impose des efforts supplémentaires pour que les projets de construction puissent se concrétiser. Je suis fière que ce projet de nouvelles places d'hébergement avec services se concrétise, car il s'agit d'une excellente nouvelle non seulement pour la ville de Dolbeau-Mistassini, mais aussi pour l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet a été une priorité pour ma collègue Nancy Guillemette depuis son entrée en politique et comme ministre régionale, nous pouvons dire mission accomplie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En tant que ministre responsable des Aînés, je suis très heureuse que notre gouvernement investisse dans la réalisation de ce projet, et cela, pour le bien-être des personnes qui ont des besoins particuliers. Je salue la collaboration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que tous les partenaires dans la concrétisation de ce dossier. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« C'est avec beaucoup de joie et de fierté que de voir ce projet se concrétiser. Ç'a été un parcours du combattant pour tous les intervenants qui ont participé à ce projet. La Maison du Bel-Âge consolide l'offre en résidence intermédiaire et apporte de nouveaux services qui n'étaient pas offerts sur le territoire de Maria-Chapdelaine. Cela vient bonifier l'offre de service de proximité dans le nord du Lac-Saint-Jean. »

Nancy Guillemette, whip adjointe du gouvernement et députée de Roberval

« La Ville de Dolbeau-Mistassini se réjouit de la collaboration entre la Maison du Bel-Âge, le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, la MRC de Maria-Chapdelaine et le gouvernement du Québec pour mener à terme ce projet de ressource intermédiaire. Ce type de service est une réponse précieuse et essentielle aux besoins de notre communauté et représente un investissement important sur notre territoire dont nous sommes fiers. »

André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini

« Ce projet se concrétise après neuf années d'efforts intenses, soutenus par l'engagement sincère de nombreux bénévoles. Cette collaboration remarquable et cette volonté audacieuse nous ont permis de rêver grand pour nos résidents et nos employés. Grâce à cette solidarité et à cette audace, notre communauté disposera désormais d'un milieu de vie de premier plan, où rayonneront la qualité, la sécurité et un profond respect pour chaque individu y vivant ou y travaillant. »

Marjolaine Doucet, présidente de la Corporation Colombienne Jean-Dolbeau inc.

