Un raccourci inattendu recommandé par le GPS mène à une saisie de drogues et à une arrestation

SAULT STE. MARIE, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Un conducteur du sud de l'Ontario qui ne connaît pas Sault Ste. Marie a été confronté à un dilemme difficile sur le pont international. Il se retrouve maintenant dans une situation précaire devant un tribunal de l'Ontario pour possession et exportation présumées d'une substance désignée.

Steven Greena se rendait du sud de l'Ontario à la Saskatchewan lorsque, tôt le matin du 24 mai 2024, il s'est retrouvé sur le pont international de Sault Ste. Marie, en Ontario, vers Sault Ste. Marie, au Michigan. Il n'avait pas prévu de franchir la frontière, mais son GPS avait apparemment tracé un itinéraire plus court au sud du lac Supérieur.

Après qu'il a été renvoyé au Canada par les douanes américaines, l'agent frontalier de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l'a renvoyé à l'inspection secondaire. Le véhicule de M. Greena a été inspecté par des agents de l'ASFC, qui ont trouvé du fentanyl présumé dans le coffre. M. Greena a été arrêté par des membres de l'Équipe d'intégrité des frontière de Sault Ste Marie de la GRC et accusé des infractions criminelles suivantes :

Possession d'une substance désignée, en contravention du paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;





; Exportation d'une substance désignée, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

M. Greena (57 ans) comparaîtra devant le tribunal par vidéoconférence le 8 juillet 2024, à 9 h.

« Nos efforts menés en collaboration avec l'ASFC permettent de retirer des drogues de nos rues et de rendre les collectivités plus sécuritaires pour les Canadiens », déclare le caporal Van Shafiei, sous-officier responsable par intérim de l'Intégrité des frontières du Détachement de la GRC de Sault Ste. Marie.

Les organismes d'application de la loi travaillent avec diligence pour assurer la sécurité des collectivités. En restant vigilants et en les informant de toute activité suspecte, vous les aiderez à être encore plus efficaces. Si vous avez des renseignements concernant la contrebande, l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, veuillez appeler le service de police local, le Détachement de la GRC de Sault Ste. Marie au 705-941-7267, la GRC en Ontario au 1-800-387-0020, la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060 ou, de façon anonyme, Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS).

Les valeurs fondamentales de la GRC orientent nos activités quotidiennes. Tous les employés sont tenus d'adopter et de démontrer les valeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Cette collaboration témoigne de notre engagement à servir avec excellence. Nous collaborons avec collectivités et partenaires afin de fournir et d'appuyer des services de police novateurs et professionnels.

