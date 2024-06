Rogers signe d'importantes ententes avec NBCUniversal et Warner Bros. Discovery





Nous rendrons le contenu disponible pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens par l'entremise de la diffusion en direct et de partenaires de distribution

Nous augmenterons les sommes investies dans le contenu canadien et les productions indépendantes au cours de la prochaine décennie

Rogers renforce sa position comme destination de choix au Canada pour les sports et le divertissement



TORONTO, 10 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui avoir signé d'importantes ententes pluriannuelles avec NBCUniversal et Warner Bros. Discovery pour offrir le contenu de divertissement et de style de vie le plus regardé aux Canadiennes et Canadiens sur la plateforme de leur choix.

« Rogers investit dans le but d'offrir aux Canadiennes et Canadiens le contenu sportif et de divertissement le plus convoité, a déclaré Colette Watson, présidente, Rogers Sports & Média. Nous faisons évoluer nos activités selon les préférences du public; nous lui offrons la meilleure combinaison de contenu américain et canadien là où il souhaite le regarder. Cet investissement permet également de renforcer notre position comme important diffuseur canadien en mesure de concurrencer les géants étrangers de la diffusion en continu. »?

En septembre 2024, l'entreprise lancera la chaîne Bravo du groupe NBCUniversal au Canada, et deviendra le titulaire au Canada des droits du contenu télévisé en langue anglaise, qui diffuse le meilleur de la programmation non scénarisée, notamment de nouvelles saisons des séries à succès des franchises de Bravo.

Dès janvier 2025, Rogers accueillera les marques américaines de contenu style de vie et factuel en anglais de Warner Bros. Discovery, notamment HGTV, The Food Network et plus encore.

Rogers collaborera avec des partenaires de distribution canadiens afin de rendre le contenu largement accessible, de sorte que le public puisse continuer de suivre ses émissions préférées. Le contenu pourra également être regardé sur Citytv+, ce qui constituera un ajout à la programmation primée provenant de Citytv, OMNI, FX et FXX.

« Nous avons déjà le réseau sportif no 1 au Canada, et ces partenariats permettent de renforcer notre leadership dans le domaine du divertissement en diversifiant notre offre médiatique avec des marques télévisuelles parmi les plus emblématiques », a ajouté Colette Watson.

L'investissement de l'entreprise dans des marques et du contenu de divertissement de premier plan succède à l'annonce récente de l'entente de Rogers avec Comcast pour offrir aux Canadiennes et Canadiens de partout au pays les plus récentes technologies primées de Xfinity. Sa plateforme de divertissement intègre sports en direct, divertissement, nouvelles, contenu sur demande et applis de lecture en continu en une seule interface simplifiée, de sorte que la clientèle pourra passer plus de temps à regarder du contenu et moins de temps à effectuer des recherches grâce à la télécommande vocale primée et à l'interface intégrée.?

Grâce à ces nouvelles ententes de licences américaines, Rogers augmentera les sommes qu'elle investit dans le contenu original canadien et collaborera avec des équipes de production indépendante canadiennes. Au cours des 10 dernières années, Rogers a injecté 6,9 milliards $ dans le contenu canadien dans le cadre de son engagement à offrir le meilleur contenu qui soit à la population canadienne.?

