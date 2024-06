La Fonderie Horne remporte le Prix Distinction Environnement lors du congrès annuel de l'AMQ





ROUYN-NORANDA, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que la Fonderie Horne a reçu le Prix Distinction Environnement lors du congrès annuel de l'Association minière du Québec (AMQ) pour le projet pilote d'afforestation d'un parc à résidus à l'aide de boues septiques.

La Fonderie Horne a mis en place ce projet novateur en collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda, et Environnement Viridis inc. (Viridis), une firme experte en gestion de matières résiduelles fertilisantes au Québec. L'objectif de ce projet pilote : implanter une forêt boréale sur une parcelle du parc à résidus Quémont-1 en revalorisant les boues de traitement des eaux usées de la Ville de Rouyn-Noranda, qui apportent les nutriments nécessaires pour favoriser la croissance de plus de 1000 arbres plantés en 2023.

«?Nous sommes honorés que les membres du jury et les gens de l'industrie minière du Québec aient reconnu le côté innovant et créatif de la solution testé pour la restauration du parc à résidus Quémont-1, soit une technique n'ayant jamais été utilisée pour la restauration de parc en milieu nordique.?» mentionne Marie-Elise Viger, directrice environnement pour les opérations cuivre de Glencore en Amérique du Nord et aux Philippines. Elle ajoute : «?Cette initiative est le résultat d'un partenariat porteur et démontre qu'il est possible, en alliant nos forces et en partageant nos défis, de mettre en place des solutions novatrices au bénéfice de l'environnement.?»

Le projet, qui en est encore à la phase du pilotage, montre jusqu'à maintenant des résultats encourageants, alors que les différentes variétés d'arbres se sont bien implantées grâce aux nutriments des boues. Un suivi de différents aspects du projet se poursuivra au cours des prochaines années. Ces suivis permettront de déterminer si cette technique d'afforestation peut être déployée sur l'ensemble du site Quémont-1 pour en faire la restauration.

À propos de la Fonderie Horne, Glencore

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210?000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord, tout en contribuant à la transition énergétique.

