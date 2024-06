Inauguration de la Canopée : 179 appartements étudiants à Trois-Rivières réalisés par l'UTILE grâce à l'apport des gouvernements et de partenaires engagés





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - L'UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant) et ses partenaires financiers sont fiers d'inaugurer la Canopée, un immeuble de 179 appartements abordables pour la population étudiante. Le projet est situé au 3750, boulevard Jean-XXIII, à moins de 10 minutes à pied du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Cet immeuble, réalisé en respect des budgets et des échéanciers, logera des étudiant?es dès le 1er juillet.

Ce projet est rendu possible grâce à l'apport financier de plusieurs partenaires dont le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et plusieurs autres partenaires dans le cadre du fonds Capital Social d'Investissement Immobilier (CSII) géré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Il est aussi soutenu par le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ par l'entremise de l'entente de partenariat qui vise la construction de 1 750 logements sociaux et abordables. La Ville de Trois-Rivières ainsi que l'Association générale des étudiant(e)s de l'Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR) sont aussi partenaires du projet.

Érigé à proximité du terminus d'autobus UQTR donnant accès à l'ensemble du réseau de transport collectif de la ville, cet immeuble est à quelques pas seulement de tous les services essentiels. Des aires communes conviviales y sont aménagées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, afin de favoriser les échanges et de servir de lieux de détente et d'études. On y compte notamment une salle d'étude, une buanderie, un stationnement pour vélos favorisant la mobilité active et un stationnement extérieur pour voitures.

L'aménagement d'espaces verts aux abords du bâtiment et du stationnement contribue à rafraîchir l'air et à réduire les îlots de chaleur, dans le but d'améliorer le bien-être des locataires et de diminuer l'empreinte écologique du projet.

Citations

L'UTILE a reçu plus de 800 candidatures pour les 179 appartements de la Canopée, ce qui vient démontrer de façon spectaculaire toute la pertinence de développer du logement étudiant à but non lucratif. Nous sommes fiers d'avoir livré ce projet, qui viendra combler un besoin important à Trois-Rivières, en respectant le budget et l'échéancier que nous nous étions fixés."

Laurent Levesque, président-directeur général et cofondateur de l'UTILE

« Le projet La Canopée est la démonstration parfaite que de travailler en équipe, ça donne des résultats en habitation. Grâce à la collaboration des trois paliers de gouvernement, du secteur privé, de fondations et du milieu associatif, 180 logements seront mis à la disposition des étudiants de Trois-Rivières pour l'année scolaire qui s'en vient. Je souhaite que ce projet serve d'exemple pour des projets à venir partout au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 179 nouveaux logements abordables pour les étudiantes et étudiants, à Trois-Rivières, par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La qualité de nos établissements d'enseignement et le dynamisme socioéconomique de la Mauricie attirent de nombreuses personnes chez nous. Il faut être en mesure de bien loger toutes celles et ceux qui choisissent Trois-Rivières notamment pour préparer leur carrière. Le projet La Canopée répond à un besoin criant en matière d'habitation. Je suis fier de la participation active du gouvernement du Québec dans la réalisation de ce projet qui permet aux étudiantes et étudiants d'avoir accès à des logements abordables à proximité de plusieurs services. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la

région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

« L'inauguration ce matin du bâtiment La Canopée est une excellente nouvelle pour Trois-Rivières. Ce projet représente une opportunité significative pour notre région, particulièrement dans un contexte où le développement économique est dynamisé par l'émergence de la filière batterie. Il est important de continuer à développer des logements étudiants afin que d'attirer l'expertise nécessaire. Les 179 nouveaux logements destinés aux étudiants de l'université libéreront des appartements actuellement occupés par ces derniers, facilitant ainsi leur location par des familles trifluviennes et des travailleurs venant d'ailleurs. »

M. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« Il y a un an, nous étions réunis pour annoncer la construction du projet La Canopée et nous voilà aujourd'hui à l'inauguration. Le modèle unique de l'UTILE a fait ses preuves pour sortir les projets de terre dans les temps et nous sommes fiers d'appuyer l'équipe dans sa croissance et de contribuer à bonifier l'offre en logements abordables étudiants au Québec. Trois-Rivières voit sa population croître depuis quelques années et ces 179 nouveaux appartements permettront de loger des étudiants tout en libérant des logements pour les ménages. Dans le contexte de pénurie de logements au Québec, il faut rétablir l'équilibre et notre priorité est d'augmenter l'offre variée de logements. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ivanhoé Cambridge est fière de soutenir le fonds Capital Social d'Investissement Immobilier (CSII) aux côtés de partenaires mobilisés. Nous saluons le travail remarquable de l'UTILE, un acteur incontournable dans le créneau du logement étudiant au Québec. La Canopée est un projet innovant dont la livraison nous réjouit et qui bonifie l'offre d'habitation. »

Annie Houle, vice-présidente et cheffe, Immobilier - Canada, Ivanhoé Cambridge

« Aujourd'hui, c'est la réalisation d'un projet cher pour les membres de notre association. Nous voulons remercier la collaboration des anciens officiers de l'AGE UQTR et l'équipe de l'UTILE qui ont pu faire de cette idée une réalité. »

David Lamoureux, coordonnateur aux finances et au développement des services de

l'Association générale étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR)

Le projet en bref :

Terrain de 56 052 pi 2 et superficie totale de l'immeuble de 77 768 pi 2 , incluant 62 990 pi² d'espace locatif résidentiel

et superficie totale de l'immeuble de 77 768 pi , incluant 62 990 pi² d'espace locatif résidentiel Bâtiment de 6 étages comptant 179 appartements pour la clientèle étudiante

Inclusions : chauffage, électricité, eau chaude, internet, four et réfrigérateur

Espaces communautaires intérieurs et extérieurs comprenant des salles d'études, des coins détente et une buanderie

Stationnement pour vélos

Stationnement extérieur pour voitures (52 cases)

Situé au 3750, boulevard Jean-XXIII, à moins de 10 minutes à pied du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

À proximité du terminus d'autobus UQTR donnant accès à l'ensemble du réseau de transport collectif de la ville

À distance à pied des commerces de proximité et d'espaces verts

Montage financier du projet :

Investissement total : 29,3 M$

Association étudiante de l'UQTR : 650 000$

Fonds immobilier de solidarité FTQ : 2,5 M$

Ville de Trois-Rivières : 4,2 M$

Fonds capital pour TOIT financé par la SHQ et administré par le Fonds immobilier de solidarité FTQ: 10,5 M$

CSII financé par la SCHL, la SHQ, Ivanhoé Cambridge , le Fonds de solidarité FTQ, la Fondation Mirella et Lino Saputo , Fondaction, la Fondation J. Armand Bombardier et administré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) :14,9 M$

Le fonds Capital social d'investissement immobilier (CSII)

Le fonds Capital social d'investissement immobilier (CSII) est un outil financier totalisant 151 millions de dollars grâce à l'apport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (30 M$), de la Société d'habitation du Québec (30 M$), du Fonds de solidarité FTQ (30 M$), d'Ivanhoé Cambridge (30 M$), de la Fondation Lucie et André Chagnon (20 M$), de Fondaction (5 M$), de la Fondation Mirella et Lino Saputo (5 M$) et de la Fondation J. Armand Bombardier (1 M$). Chaque projet nécessite une contribution du milieu. Ce fonds offre des prêts à des coopératives d'habitation, des organismes à but non lucratif et des offices d'habitation dans le but de financer quelque 1500 logements abordables au Québec. Il est géré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ).

L'entente entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ

Cette entente regroupe les investissements de la Société d'habitation du Québec (218,75 M$) et du Fonds de solidarité FTQ (75 M$) et dessert les besoins sous forme de prêt des OBNL, des coopératives et des offices d'habitation dans la réalisation de leurs projets de logements abordables. La gestion est accordée au Fonds immobilier de solidarité FTQ.

