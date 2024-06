Soutien à domicile - Près de 15 M$ pour bonifier les salaires des préposés travaillant dans les entreprises d'économie sociale en aide à domicile





QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer son soutien aux entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) pour l'année à venir. Un montant de 14,8 millions $ est versé afin d'assurer leur contribution à la consolidation et à l'augmentation de l'offre de services en matière de soutien à domicile au Québec.

Comme il s'y est engagé, le gouvernement poursuit son grand virage vers le soutien à domicile. Plusieurs gestes ont d'ailleurs été posés au cours des dernières années afin d'améliorer ces soins et services et ainsi de permettre aux personnes aînées et à celles en perte d'autonomie ou ayant une incapacité de recevoir le soutien nécessaire à domicile.

Le montant annoncé sera consacré à la bonification des conditions de travail des préposés et préposées oeuvrant auprès des EÉSAD. Ces entreprises d'économie sociale jouent un rôle important et complémentaire à ce qui se fait au sein des établissements de santé et services sociaux en soutien à domicile, notamment en fournissant de l'aide domestique, telle que l'entretien ménager, la lessive, la préparation des repas, l'accompagnement lors d'achats et les services d'assistance personnelle et de répit. Elles viennent contribuer à assurer une réponse de qualité aux besoins des personnes en perte d'autonomie ou ayant des incapacités de demeurer à domicile en toute sécurité.

«?Le virage vers le soutien à domicile est une priorité, et nous sommes très fiers de pouvoir compter sur des partenaires tels que les EÉSAD dans ce changement en profondeur. Les aides à domicile oeuvrant dans les EÉSAD ont le souci d'offrir un soutien aux personnes qui en ont besoin. Je suis très heureuse que le montant annoncé permette de bonifier directement leurs conditions de travail, car leur contribution est essentielle et fait une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Nous sommes très heureux de ces investissements pour la bonification des conditions de travail des aides à domicile des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD). Cette mesure aura un effet structurant pour le recrutement et la rétention des aides à domicile des EÉSAD et pour la consolidation des services de qualité offerts par les EÉSAD à plus de 100 000 personnes au Québec. L'effet de cet investissement est doublement bénéfique puisqu'il permet d'améliorer les conditions salariales des aides à domicile, contribuant ainsi à maintenir l'accessibilité aux services pour les usagers et usagères. »

J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD

Rappelons que, dans son budget 2024-2025, le gouvernement a annoncé un montant récurrent de 116 millions $ pour les services de soutien à domicile (SAD). Une partie de ce montant est donc consacrée à la bonification des conditions de travail des aides à domicile oeuvrant en EÉSAD.

Les EÉSAD contribuent au soutien à domicile en fournissant des services d'entretien ménager à des usagers et usagères qui ont des incapacités et s'adressent à toutes les clientèles. Ce type de services est financé à la fois par les usagers et usagères, qui contribuent en fonction de leurs revenus, et par le gouvernement.

Ces partenaires peuvent également offrir des services aux personnes proches aidantes tels que le répit ou la présence-surveillance et des services d'assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne (AVQ), c'est-à-dire des activités de base qui demandent, pour être accomplies, l'aide d'une tierce personne (se laver, s'habiller, manger, etc.), et certaines AVQ liées aux soins à la personne, tels que la gestion des fonctions urinaires et intestinales, la prise de signes vitaux, l'administration de médicaments, etc.

Pour en savoir plus sur les EÉSAD : Accueil - Réseau de coopération des EÉSAD (eesad.org)

