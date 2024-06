Fermeture des terrasses sur la rue Peel durant le Grand Prix - Ensemble Montréal ne croit pas aux problèmes de communication invoqués par Valérie Plante





MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - L'Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal demande une séance plénière au conseil municipal de juin pour obtenir des explications du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et de l'arrondissement de Ville-Marie concernant le fiasco entourant la fermeture de plusieurs terrasses de la rue Peel pendant les festivités du Grand Prix. Insatisfaits et inquiets des explications fournies par la mairesse Valérie Plante, les élus d'Ensemble Montréal exigent une transparence totale et publique sur cette situation honteuse et inadmissible pour les restaurateurs montréalais.

Cette séance plénière est cruciale pour garantir l'imputabilité au sein de la Ville de Montréal et s'assurer que notre métropole ne soit plus jamais ainsi discréditée. De plus, le point de presse de la mairesse dimanche après-midi n'a apporté aucune réponse aux nombreuses questions soulevées par les commerçants sur la gestion chaotique de cette situation :

Comment le Ferreira Café et ses voisins ont-ils pu obtenir un permis de l'arrondissement de Ville-Marie si leurs terrasses étaient non conformes ?

si leurs terrasses étaient non conformes ? Pourquoi le SIM a-t-il mené une telle opération en pleine période d'achalandage à 21h, plutôt que dans les jours précédant les festivités ?

La mairesse et son cabinet étaient-ils au courant de ces opérations dans Ville-Marie ?

Après des heures de silence, la mairesse a minimisé l'incident en le qualifiant de simple problème de communication.

Les événements de vendredi soir ont fortement ébranlé la population montréalaise et terni l'image de la métropole. Plutôt que de tenir un post-mortem à huis clos, l'administration Plante doit adopter une approche qui permet à tous les citoyens de connaître la vérité.

Cette séance plénière est indispensable pour rétablir la confiance des citoyens, gravement érodée par l'absence de communication et de solutions de l'administration Plante.

« Encore une fois, l'administration Plante montre qu'elle s'attaque à la vitalité économique et sociale de Montréal. Les Montréalais méritent des réponses, mais vu la lenteur de sa réaction à ce cafouillage monumental, nous doutons fortement de sa capacité à faire toute la lumière de manière rigoureuse et transparente », déclare Julien Hénault-Ratelle, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de développement économique.

« La sécurité doit être une priorité absolue, mais soyons clairs : il y a une façon de s'y prendre. Ce cafouillage va bien au-delà d'un problème de communication, et quelqu'un doit être tenu responsable. C'est pourquoi Ensemble Montréal réclame une séance plénière avec le SIM et l'arrondissement de Ville-Marie dirigé par Valérie Plante », ajoute Abdelhaq Sari, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de sécurité publique.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

10 juin 2024 à 09:00

