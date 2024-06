Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE CONVOQUE SON ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE





OTTAWA, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - L'assemblée publique annuelle 2024 de la Monnaie royale canadienne à laquelle sont invités les Canadiens d'un océan à l'autre, aura lieu virtuellement le jeudi 13 juin 2024 à 14 h 00 (HNE).

La présidente du Conseil d'administration, Phyllis Clark, la présidente de la Monnaie, Marie Lemay et le vice-président, finances et administration, Francis Mensah, y parleront des récents résultats de la société d'État, de même que de son engagement constant envers les Canadiens.

Jeudi 13 juin 2024 à 14 h 00 (HNE)

Webinare Zoom

Inscrivez-vous pour recevoir les renseignements de connexion et écouter la webémission.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'information sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le site www.monnaie.ca.

