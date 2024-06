LA FLOTTE DESGAGNÉS S'AGRANDIT ENCORE





QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Desgagnés est heureuse et très fière d'annoncer l'ajout de deux navires à sa flotte. Acquis de son partenaire d'affaires allemand de longue date, Briese Schiffahrts, aussi connu par sa division commerciale BBC Chartering, ces navires sont destinés à desservir les communautés et les industries isolées de l'Arctique canadien, tant au Nunavut qu'au Nunavik, ainsi que le marché international.

Desgagnés agrandit sa flotte tout en soulignant la contribution historique de femmes exceptionnelles.

Le premier mouillera au port de Trois-Rivières au cours de la semaine du 10 juin, où il sera mis sous pavillon canadien pour ensuite débuter sa saison dans l'Arctique. La livraison du second navire se fera à Gdansk en Pologne au cours de la semaine du 17 juin, et ce dernier continuera sa mission sur le marché international.

M. Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction et actionnaire majoritaire de Desgagnés, se dit « très heureux de ces acquisitions, créant plus de 80 emplois directs, et qui améliorent encore davantage la desserte maritime des communautés nordiques, permettant ainsi à Desgagnés de se maintenir comme chef de file des dessertes maritimes du Grand Nord qu'il dessert depuis près de 60 ans ».

« Ces navires-jumeaux du Miena Desgagnés sont d'une longueur de 147 mètres, ont un port en lourd de 12 400 tm et offrent chacun 17 600 m³ de capacité de transport en cale, pouvant atteindre plus de 24 000 m³ en incluant le pont principal. Ils sont dotés de deux grues de 250 tm chacune pouvant être jumelées pour lever 500 tonnes. Avec une classe de glace équivalente 1A et munis d'un moteur de 4 800 kW (6 436 chevaux) ils atteignent une vitesse de croisière de 13 noeuds ; ces transporteurs de marchandises diverses, avec entreponts, spécialisés dans le transport de colis lourds et de marchandises pour projets spéciaux, sont une autre étape importante dans l'histoire de Desgagnés, et leurs noms doivent être significatifs pour l'entreprise », a déclaré M. Beaulieu.

Dans le but de mettre en valeur l'apport des femmes oeuvrant souvent dans l'ombre mais dont la contribution à l'évolution de la compagnie a été importante, les navires BBC Arkhangelsk et BBC Russia seront respectivement renommés Annette A. Desgagnés et Berthe A. Desgagnés, en hommage aux épouses de deux des trois fondateurs de Groupe Desgagnés, soit Annette Bouchard, épouse de Maurice Desgagnés et Berthe Tremblay, épouse de Joseph-Arthur Desgagnés. Annette et Berthe ont toutes deux joué un rôle significatif dans l'essor du Groupe Desgagnés d'antan ; pour en savoir plus sur ces deux grandes dames, de brèves biographies sont incluses aux présentes. Rappelons qu'un navire, le Cécilia Desgagnés, avait déjà été nommé en hommage à Cécilia Tremblay, épouse de Roland Desgagnés, le troisième frère fondateur de l'entreprise.

Avec l'ajout des Annette A. Desgagnés et Berthe A. Desgagnés, ainsi que du Marcellin A. Desgagnés acquis il y a moins d'un an, Desgagnés aura investi, au cours des douze derniers mois, plus de cent millions de dollars dans l'expansion de sa flotte.

À propos de Desgagnés

Desgagnés, dont le siège social est à Québec, est un conglomérat qui se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime de vracs liquides, de marchandises générales, de vracs solides et de passagers. Ses activités s'étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et à l'opération de machineries lourdes. Cette société exploite une flotte de 23 navires, dont 21 en propriété, qui sillonnent le réseau Saint-Laurent - Grands Lacs, l'est de l'Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 400 millions de dollars, Desgagnés crée quelque 1200 emplois en haute saison avec une masse salariale de plus de 120 millions de dollars.

