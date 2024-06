Ensemble, pour la sécurité de nos travailleuses et travailleurs routiers : l'AQEI plaide pour un changement de comportement sur nos routes





Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, du 10 au 16 juin

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) soutient et participe à la toute première Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleuses et travailleurs routiers, se déroulant du 10 au 16 juin 2024. Cette semaine, initiative lancée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route aux pratiques sécuritaires à adopter à proximité des chantiers routiers tout en soulignant le travail des milliers de personnes qui y oeuvrent.

L'AQEI, qui représente notamment les entreprises en signalisation routière, appelle ainsi à un changement de culture dans les habitudes des Québécoises et des Québécois aux abords des zones de travaux routiers, des secteurs à risque accru de collisions mettant en danger la vie des travailleurs. La témérité des usagers de la route entraîne des conséquences irréversibles : selon les données de l'AQEI, depuis 2008, 19 signaleurs routiers sont décédés au travail. Les travailleurs en signalisation font réellement face à ces risques : 58 d'entre eux ont subi des lésions professionnelles à la suite d'un accident de la route ou des gestes violents à leur égard entre 2016 et 20221.

«?Considérant la croissance des accidents impliquants des travailleurs routiers dans les dernières années, un changement de culture est essentiel et urgent. Adopter des comportements sécuritaires est un changement si simple qui peut avoir un impact immense pour les travailleurs. Rappelons-nous que chaque travailleur routier contribue à améliorer la qualité de nos routes, et contribuons à leur sécurité à notre tour ! »

- Caroline Amireault, avocate et directrice générale de l'AQEI

«?Au coeur de nos chantiers routiers, les fermetures des voies, les changements de configuration et les détours augmentent considérablement les risques, mettant en péril la sécurité de nos travailleurs. Selon les données de l'AQEI, entre 2010 et 2021, on observe une augmentation inquiétante des accidents de la route impliquant un travailleur en signalisation routière. Il est important d'inverser cette tendance en favorisant l'adoption de comportements sécuritaires par les usagers de la route. »

- Guy Pelletier, co-président du Comité Signalisation de l'AQEI

Au cours des derniers mois, des progrès ont été réalisés pour renforcer la sécurité des travailleurs et des signaleurs routiers, notamment en collaboration avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault. Les sanctions pour les infractions en zone de travaux routiers et le non-respect des signaux des travailleurs routiers seront prochainement renforcées, notamment par des amendements apportés au Code de la sécurité routière, et ce, à la suite de l'adoption du PL 48 en avril 2024.

Ainsi, il faut le répéter : la sécurité des travailleurs routiers repose sur une collaboration collective, nécessitant une sensibilisation accrue des usagers de la route. La Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers met en lumière l'urgence d'agir et l'impact positif des actions concrètes sur les comportements routiers. C'est une opportunité de catalyser des changements significatifs dans la manière dont les usagers de la route interagissent, ayant pour objectif ultime d'améliorer la sécurité pour tous.

À propos de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure

L'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) est une association provinciale qui représente plus de 200 entreprises oeuvrant dans le domaine du génie civil et de la signalisation, ainsi que des sous-traitants, fournisseurs de matériaux, d'équipements et de services. Les membres de l'AQEI réalisent les grands projets d'infrastructures pour le compte des villes et des municipalités du Québec, ainsi qu'avec différents ministères et organismes gouvernementaux.

Pour en savoir plus sur l'AQEI : https://www.aqei.cc/

Consultez Québec.ca/semainesécuritéchantier pour en apprendre davantage sur les mesures de sécurité et découvrir comment vous pouvez contribuer à cet effort collectif propulsé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

______________________ 1 Données présentées dans le Plan d'action sécurité routière 2023-2028, p. 19.

