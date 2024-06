Analyse de la dynamique de la relation thérapeutique : recherche de l'ACPM sur les motifs d'insatisfaction et de plaintes





OTTAWA, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Les principales observations tirées de l'analyse Exploring the dynamics of physician?patient relationships: Factors affecting patient satisfaction and complaints font l'objet d'un article revu par des pairs publié dans le Journal of Healthcare Risk Management. Les recherches de l'ACPM, qui sont fondées sur des données probantes, visent à améliorer la sécurité des patientes et patients par l'intermédiaire de programmes d'apprentissage agréés, et donc à diminuer les risques médico-légaux auxquels les médecins sont exposés.

Contexte

Les dossiers médico-légaux qui ciblent des médecins font le plus souvent état d'erreurs médicales et d'issues défavorables. Néanmoins, la relation thérapeutique a une grande incidence sur la satisfaction des patientes et patients et peut être un motif de plainte.

Pour cibler les principaux facteurs pouvant compromettre la relation thérapeutique, l'équipe de recherche de l'ACPM a réalisé une analyse thématique de la littérature médicale portant sur 92 études. On a donc examiné la dynamique de la relation thérapeutique et évalué son incidence sur la satisfaction des patientes et patients ainsi que sur le risque de problèmes médico-légaux.

Principales observations de l'ACPM

L'équipe de recherche a ciblé trois types de facteurs pouvant nuire à la relation thérapeutique :

Facteurs individuels - caractéristiques des médecins et de leurs patientes et patients

Facteurs interpersonnels - problèmes communicationnels, perception des soins reçus et empathie

Facteurs environnementaux - problèmes liés au système de santé et aux politiques

Certaines qualités peuvent diminuer le risque de problèmes médico-légaux auquel sont exposés les médecins. Une bonne écoute, la sensibilité aux besoins des patientes et patients ainsi que la capacité d'établir un lien de confiance sont des facteurs fondamentaux qui favorisent la satisfaction des patientes et patients.

« Votre façon de traiter les gens et le respect que vous leur témoignez sont d'une grande importance », explique le Dr Gary Garber, directeur, Soins médicaux sécuritaires - Recherche, ACPM, et coauteur de cette étude. « La gentillesse et l'empathie sont essentielles à leur satisfaction. »

Facteurs liés au système

L'équipe de recherche a également ciblé plusieurs facteurs liés au système qui peuvent nuire à la relation thérapeutique, par exemple :

longs temps d'attente avant les rendez-vous;

temps insuffisant passé avec la ou le médecin;

difficulté à fixer les rendez-vous.

Ces problèmes émanent souvent d'un système de santé inefficace ou aux ressources limitées. Même si dans la plupart des cas ils ne relèvent pas des médecins, ils peuvent grandement nuire à la satisfaction des patientes et patients.

Les médecins, les gestionnaires et les responsables des politiques devraient continuer de soutenir les efforts visant à améliorer l'accès au système de santé, notamment en optimisant la charge de travail des médecins selon leur capacité et en tenant compte de leur fardeau administratif et du risque d'épuisement professionnel.

Ressources

Les recherches de l'ACPM publiées dans des revues évaluées par des pairs sont réalisées à l'aide des données de l'ACPM, qui dispose de la plus vaste collection de données médico-légales au monde à l'intention des médecins. Les études menées par l'ACPM sont publiées dans des revues médicales et scientifiques évaluées par des pairs et favorisent la mise sur pied de projets de recherche en collaboration.

La formation continue peut avoir un effet positif sur la relation thérapeutique. Les activités d'apprentissage de l'ACPM abordent différents sujets, notamment la communication axée sur les patientes et patients, le professionnalisme et la gestion des conflits, et soutiennent le développement professionnel continu chez les médecins du Canada.

Prenez connaissance de cette recherche publiée dans le Journal of Healthcare Risk Management .

À propos de l'ACPM

L'ACPM favorise l'avancement des soins de santé en offrant, de médecin à médecin, des conseils et une assistance efficaces et de grande qualité à l'égard de problèmes médico-légaux, y compris le versement d'une compensation financière appropriée, au nom de ses membres, aux patientes et patients ayant subi un préjudice à la suite de soins négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle). Ses recherches publiées dans des revues évaluées par des pairs permettent d'élaborer des produits et services fondés sur des données probantes qui contribuent à accroître la sécurité des patients, réduisant ainsi les préjudices et les coûts inutiles.

À titre d'organisation canadienne comptant le plus grand nombre de médecins et avec le soutien de ses près de 111 000 membres, l'ACPM joue un rôle axé sur la collaboration, la défense des droits et la promotion de changements positifs dans des enjeux importants sur le plan médico-légal et pour le système de santé. L'Association est gouvernée par un Conseil élu de médecins.

