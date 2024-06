Engelhart Commodities Trading Partners accepte d'acquérir Trailstone, renforçant ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique





Engelhart Commodities Trading Partners, une entreprise mondiale de négoce de matières premières, est ravie d'annoncer qu'elle a convenu des conditions d'acquisition de Trailstone, une entreprise mondiale spécialisée dans l'énergie et la technologie, auprès de Riverstone.

La finalisation de l'acquisition, qui reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires, est prévue pour le troisième trimestre 2024.

Cette transaction est un événement important pour les deux entreprises, car elle représente un engagement commun à assurer le succès de la transition vers l'énergie propre. Elle renforce non seulement leurs capacités commerciales et technologiques, mais génère également de la valeur en soutenant activement un avenir durable.

Trailstone est un leader mondial dans la fourniture de services de gestion des risques et d'optimisation aux propriétaires et exploitants d'actifs de production d'énergie renouvelable, grâce à son expertise, ses analyses et ses logiciels propriétaires. Il est également actif dans le commerce de l'électricité, du gaz naturel et des produits environnementaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

L'équipe de Trailstone a par ailleurs développé avec succès une activité physique de gaz naturel en Amérique du Nord, qui fournit des capacités de stockage, de transport et d'approvisionnement pour répondre aux besoins croissants de ses clients en matière d'optimisation et de gestion des risques.

Cette acquisition combinera les ressources et l'expertise de deux entreprises prospères et leur permettra de tirer parti de leurs capacités communes pour améliorer les performances commerciales, développer leur clientèle et jouer un rôle de premier plan dans la décarbonisation de la matrice énergétique mondiale.

Elle constitue un élément essentiel du plan stratégique d'Engelhart visant à renforcer ses capacités technologiques et sa plateforme mondiale de négoce d'électricité et de gaz, et à générer de la valeur en participant activement à la transition vers l'énergie propre.

Huw Jenkins, directeur général d'Engelhart, déclare que cette acquisition est un signal clair de l'engagement d'Engelhart dans la transition vers l'énergie propre :

« L'accord sur l'acquisition de Trailstone est un événement important dans la stratégie à long terme d'Engelhart visant à développer notre plateforme d'échange d'énergie et à améliorer nos capacités technologiques afin de jouer un rôle de premier plan dans la transition vers l'énergie propre. Nous avons été impressionnés par l'innovation de l'équipe de Trailstone dans le secteur du commerce des énergies renouvelables et nous pensons que cette acquisition et fusion seront très complémentaires pour les deux entreprises. »

John Redpath, directeur général de Trailstone, se dit enthousiasmé par le potentiel offert par cette acquisition :

« Cette acquisition par Engelhart est un moment important pour l'avenir de Trailstone. L'accès à des capitaux permanents et la nature complémentaire de nos deux organisations signifient que nous pouvons développer nos activités dans les domaines des énergies renouvelables, de l'électricité et du gaz naturel et créer encore plus de valeur dans le cadre de la transition vers l'énergie propre. Je suis fier de ce que nous avons créé chez Trailstone au cours des dix dernières années, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était difficile. Je suis encore plus positif et enthousiaste à l'égard de l'avenir alors que nous avançons en tant qu'entreprise unifiée. Je travaille sur les marchés de l'énergie depuis 35 ans et je pense que les années les plus intéressantes de ma carrière sont à venir tandis que nous construisons cette entreprise combinée . »

POUR LES ÉDITEURS

L'acquisition a été approuvée, mais reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique de Riverstone et de Trailstone. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Engelhart Commodities Trading Partners.

Engelhart est une société mondiale de négoce de matières premières fondée en 2013, qui emploie environ 180 personnes dans ses bureaux de Londres, Genève, Houston, Stamford, Singapour, Shanghai et Pékin.

Engelhart négocie de l'énergie (électricité, gaz et pétrole) et est également active dans les matières premières agricoles et molles, le fret et le domaine innovant des « primes de risque ».

Engelhart appartient au même groupe de partenaires qui contrôle également BTG Pactual, la plus grande banque d'investissement d'Amérique latine.

Trailstone est une société mondiale de commerce d'énergie et de technologie, qui opère à l'intersection de l'énergie renouvelable et de l'énergie conventionnelle. Trailstone fournit un service de premier ordre pour aider à gérer l'intermittence de la production d'énergie renouvelable pour les propriétaires d'actifs, les opérateurs et l'infrastructure du réseau. Trailstone propose également des solutions technologiques de gestion des risques et d'optimisation de la gestion des actifs renouvelables en Europe, au Japon et aux États-Unis. Trailstone a été fondée en 2013 et compte environ 275 employés répartis dans des bureaux en Europe, en Amérique du Nord et au Japon, avec ses bureaux principaux à Londres, Austin et Berlin.

Engelhart rachètera Trailstone à Riverstone LLC, le fonds d'investissement privé qui était son principal actionnaire, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.?

Huw Jenkins sera directeur général de la nouvelle entreprise combinée ; John Redpath sera directeur général adjoint.

Aucune décision n'a encore été prise quant à la dénomination et à l'identité de marque. Pour l'instant, utiliser simplement « Engelhart Commodities Trading Partners », « Engelhart » ou « Trailstone » ou « l'entreprise combinée » pour décrire les parties concernées.

10 juin 2024 à 08:30

