La Société géographique royale du Canada lance l'expédition Shackleton Quest, à la recherche du dernier navire de Sir Ernest Shackleton





L'expédition a quitté St. John's, Terre-Neuve, le 5 juin et reviendra pour un point presse à l'Institut maritime de l'Université Memorial le 12 juin.

ST. JOHN'S, NL, le 10 juin 2024 /CNW/ - La Société géographique royale du Canada (SGRC) dirige l'expédition Shackleton Quest au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador - territoire mi'kmaq, innu et inuit - afin de retrouver l'épave historique du Quest, un navire à vapeur gréé en goélette, célèbre pour avoir été le dernier navire d'expédition de l'explorateur polaire Sir Ernest Shackleton et le navire à bord duquel il est mort en 1922.

Les co-mécènes de l'expédition sont le chef Mi'sel Joe, de la Première nation de Miawpukek, et l'honorable Alexandra Shackleton, petite-fille de Sir Ernest Shackleton.

Une équipe internationale d'experts dirigée par le Canada, comprenant des spécialistes du sonar du Memorial University's Marine Institute, des océanographes, des historiens et des plongeurs, participe à la recherche de l'épave. Les participants viennent du Canada, du Royaume-Uni, de la Norvège et des États-Unis.

Sir Ernest Shackleton est mort d'une crise cardiaque à bord du Quest le 5 janvier 1922, alors que le navire était ancré au large de la Géorgie du Sud, dans l'Atlantique Sud. Shackleton était en route pour l'Antarctique dans le cadre de l'expédition Shackleton-Rowett. Il avait été contraint d'abandonner son projet d'utiliser le Quest dans le cadre d'une expédition canadienne dans l'Arctique après que le gouvernement canadien d'Arthur Meighen lui eut retiré son soutien.

Lorsqu'il est mort, Shackleton avait 47 ans et était à mi-chemin d'un voyage d'exploration de plusieurs îles et régions du continent antarctique. Shackleton était l'un des explorateurs polaires les plus connus au monde. Il a dirigé plusieurs expéditions en Antarctique, dont la célèbre expédition transantarctique impériale à bord de l'Endurance.

Après sa mort, le Quest a été racheté par une société norvégienne et a participé à une série d'expéditions importantes, notamment la British Arctic Air Route Expedition de 1930-31 menée par l'explorateur britannique Gino Watkins, qui est lui-même décédé tragiquement à l'âge de 25 ans en explorant le Groenland. Le Quest a également été utilisé pour des sauvetages dans l'Arctique et a servi dans la Marine royale canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de reprendre ses activités de navire de chasse au phoque. En 1962, le Quest a été endommagé par les glaces et a coulé au large des côtes de Terre-Neuve et du Labrador. Tous les membres de l'équipage norvégien ont survécu.

Les médias sont invités à assister à une réunion d'information :

Quand : Le 12 juin 2024 à 10h30

Où : Hampton Hall, The Marine Institute, Memorial University, 155 Ridge Road, St. John's, Terre-Neuve. Une séance de photos suivra au port de St. John's à bord du Leeway Odyssey.

Qui :

Chef Mi'sel Joe, de la Première nation de Miawpukek, et co-mécène de l'expédition Shackleton Quest

John Geiger, PDG de la Société géographique royale du Canada et chef de l'expédition Shackleton Quest.

David Mearns, scientifique marin et océanographe spécialisé dans la découverte d'épaves historiques, et directeur des recherches pour l'expédition Shackleton Quest.

Paul Brett, Vice-président de l'Université Memorial (Marine Institute) pro tempore

Jill Heinerth, exploratrice en résidence de la SGRC et plongeuse spéléologique de renom

Antoine Normandin, géographe et gouverneur de la SGRC

Kirk Regular, géomatique marine, Centre for Applied Ocean Technology at Fisheries and Marine Institute, Memorial University

Sarah Walsh, spécialiste en géomatique au Centre des technologies océaniques appliquées de l'Institut des pêches et de la mer de l'Université Memorial.

Martin Brooks, PDG, The Shackleton Company

En savoir plus sur Quest :

Trouver le Quest, le dernier navire de Sir Ernest Shackleton, serait une découverte majeure dans l'histoire de la marine. Après des mois de recherche, y compris l'examen des journaux de bord, des registres des navires et de la cartographie, l'équipe d'expédition pense avoir réuni les éléments nécessaires pour rendre la découverte possible. Depuis 60 ans, l'emplacement de l'épave est un mystère que l'équipe dirigée par la Société géographique royale du Canada espère résoudre.

