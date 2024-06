Plus de place pour les piétonnes et les piétons dans le Vieux-Montréal dès 2024





MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Les déplacements piétons seront à nouveau au coeur du quartier historique du Vieux-Montréal, alors qu'une première phase de la Zone à priorité piétonne (ZPP) sera progressivement implantée dès cette année.

Cette première phase cible les trois principaux secteurs fréquentés par les piétons et les visiteurs du Vieux-Montréal, soient la Place d'Armes, la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Paul, ainsi que la rue de la Commune. À l'instar d'autres coeurs historiques piétonnisés à travers le monde, d'ici 2030, le Vieux-Montréal sera ainsi sécurisé progressivement par des mesures d'apaisement. Afin d'assurer un projet optimal qui réponde aux aspirations du quartier et aux besoins de sa population et de ses commerçants, les configurations des prochaines phases continueront d'évoluer en prenant en compte les résultats de chaque phase.

Dès l'été 2024 et en arrimage avec la fin des chantiers du secteur, la Ville contribuera à apaiser le quartier et à redonner l'espace public à la population au sein du quadrilatère délimité par l'axe de la Place d'Armes et des rues Saint-Antoine, Berri et de la Commune, grâce aux interventions suivantes :

Mise en valeur de la Place d'Armes par la transformation des rues périphériques en rues partagées et par la piétonnisation pérenne du tronçon de rue devant la Basilique Notre-Dame;





par la transformation des rues périphériques en rues partagées et par la piétonnisation pérenne du tronçon de rue devant la Basilique Notre-Dame; Bonification de l'expérience sur la rue d e la Commune par la création d'un corridor de mobilité durable entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Berri, incluant : Le maintien de l'ensemble des terrasses et l'élargissement de l'espace piéton ; La mise à sens unique de la rue et la restriction d'accès aux véhicules, à l'exception des autobus (STM, touristiques, scolaires), les taxis, les livraisons locales et les véhicules d'urgence ; L'aménagement d'une voie cyclable bidirectionnelle sur la chaussée du côté sud de la rue de la Commune.





par la création d'un corridor de mobilité durable entre le boulevard et la rue Berri, incluant : Pérennisation des piétonnisations de la place Jacques-Cartier et de la rue Saint-Paul Alors qu'elles sont actuellement piétonnisées durant la saison estivale, la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Paul le demeureront désormais à l'année, préservant ainsi un attrait touristique prisé par les nombreux visiteurs de ces zones.



Le Vieux-Montréal, en tant que coeur historique de la métropole, milieu de vie et destination touristique névralgique, est doté d'infrastructures routières restreintes qui subissent une forte pression en raison de la circulation de transit. Cette configuration met à risque la sécurité des déplacements des piétons et des usagers plus vulnérables de la route et nécessitait des interventions permettant de sécuriser les déplacements et d'assurer une meilleure cohabitation des usages. En plus d'améliorer l'expérience des milliers de personnes qui se déplacent chaque année dans ce secteur grandement fréquenté, ces mesures permettront de réduire la pression sur le Vieux-Montréal et d'y limiter la circulation de transit.

Tous les déplacements des résidents et des résidentes du quartier, de même que ceux des personnes souhaitant profiter de l'offre culturelle et gastronomique du quartier historique montréalais ont été pris en compte, peu importe le mode de transport choisi. À cet effet, les accès aux différents stationnements présents dans le quartier ont été maintenus.

« À compter de cette année, l'implantation graduelle de la toute première Zone à priorité piétonne viendra apaiser le quartier achalandé du Vieux-Montréal, assurant ainsi la sécurité et le confort des usagers les plus vulnérables qui sont nombreux à y déambuler tout au long de l'année. Grâce à ce projet, les personnes qui habitent le secteur et celles qui le visitent vivront une expérience améliorée qui favorisera l'attractivité et le dynamisme du Vieux-Montréal. En replaçant les gens au coeur de l'espace public et en facilitant la cohabitation avec les autres usagers, ce projet ancre notre quartier historique dans l'ère du temps et vise une plus grande inclusivité, au bénéfice de tous et de toutes », a affirmé la responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

Une vision concertée avec le milieu

À l'image des acteurs présents dans le secteur, les besoins dans le Vieux-Montréal sont diversifiés. Un important travail de concertation a ainsi été entamé par la Ville à l'automne 2023, afin d'assurer le développement d'un projet optimal.

Le Comité de concertation du Vieux-Montréal, qui regroupe plus d'une vingtaine d'organisations de différents milieux (partenaires gouvernementaux et municipaux, commerçants, employeurs, représentants de l'industrie touristique, regroupements de résidents, institutions culturelles et muséales, organismes environnementaux et de promotion de la mobilité active) a été grandement impliqué dans l'élaboration de ce projet.

À propos de la Zone priorité piétonne (ZPP)

Une ZPP est une zone où le piéton a préséance sur les autres usagers, sans que la circulation automobile soit systématiquement fermée. Les Zones à priorité piétonne visent généralement la mise en valeur des secteurs historiques et patrimoniaux, comme celle du Vieux-Montréal. La ZPP du Vieux-Montréal vise la protection et la mise en valeur du site patrimonial, la cohabitation au rythme du piéton, le soutien à la qualité de vie des résidentes et des résidents, l'attractivité et la vitalité économique du quartier ainsi qu'un rehaussement de l'accès aux services de proximité. Un suivi constant des mesures mises en place sera effectué à des fins d'ajustements et de bonifications, tout au long de l'implantation des différentes phases.

