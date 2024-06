LE TOUT PREMIER GENESIS GV80 COUPE FAIT SES DÉBUTS AU CANADA AVEC UN PLAN DE SOINS SAISONNIERS TOUT À FAIT UNIQUE





Le tout premier GV80 Coupe sera officiellement lancé en juillet 2024.

Les prix et versions pour le marché canadien ont été dévoilés.

Genesis Canada offre le tout premier plan de soins complets de l'industrie.

Les prix transparents tout compris comprennent les pneus d'hiver avec jantes, ainsi que l'entreposage, l'installation et le service de voiturier durant cinq ans.

MARKHAM, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Genesis Motors Canada a révélé les prix et les versions du tout premier GV80 Coupe, ainsi qu'un nouveau programme complet de soins saisonniers qui représente une nouvelle étape dans la mission de la marque d'offrir une expérience d'acquisition et de propriété sans tracas.

Les soins complets comprennent :

Aucun compromis : pneus d'hiver Michelin de 20 pouces et jantes Genesis en alliage noir

pneus d'hiver 20 pouces et jantes Genesis en alliage noir Commodité : cinq ans d'entreposage avec installation

cinq ans d'entreposage avec installation Simplicité : cinq ans de service de voiturier à domicile

Le prix de base transparent tout compris de 104 000 $ comprend des pneus d'hiver Michelin X-Ice Snow et des jantes Genesis en alliage noir avec entreposage, installation et service de voiturier durant cinq ans.

L'ajout de ce plan de soins saisonniers, en plus de l'ensemble des services associés au GV80 Coupe, va au-delà des avantages existants de Genesis Canada, incluant des années d'entretien sans frais et du service de voiturier à domicile gratuit, sans compter une garantie complète de cinq ans comprenant l'assistance routière, les mises à jour des cartes routières et les services connectés.

La marque offre également la commodité des ventes en ligne et une foule de services complets, comme des essais à domicile et un service de voiturier, ainsi que l'option d'un véhicule de prêt de courtoisie, en plus de la transparence et de la tranquillité d'esprit de prix tout compris et sans négociation.

« Dans la plupart des régions de notre pays, les pneus d'hiver sont essentiels ou obligatoires », explique Eric Marshall, directeur de Genesis Motors Canada. « L'ajout de ce plan complet de soins saisonniers pour le GV80 Coupe élimine les moments douloureux supplémentaires dans l'année, contribuant ainsi à une expérience de possession sans tracas. »

Le GV80 Coupe sera propulsé exclusivement par un V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec compresseur électrique de 48 V (e-S/C), couplé à une boite automatique à 8 rapports avec transmission intégrale, et produisant 409 ch et 405 lb-pi de couple à un régime aussi bas que 1 300 tr/min. 10 couleurs extérieures sont disponibles, le Bleu Bering, une couleur exclusive au modèle. Quatre combinaisons de couleurs intérieures sont disponibles, notamment, Beige vanille, Noir obsidienne, Bleu ultramarine et Rouge Séville.

Le GV80 Coupe allie l'aspect pratique d'un VUS et le dynamisme d'un coupé. L'introduction du GV80 Coupe réaffirme l'engagement de Genesis à livrer des véhicules possédant un attrait émotionnel.

L'extérieur affiche une silhouette élégante, mais audacieuse, la ligne parabolique en forme d'arc d'un bout à l'autre de la carrosserie et la ligne de toit basse et inclinée s'intègrent dans une parfaite harmonie. Le design est rehaussé par divers éléments, tels que des phares MLA à DEL, une calandre à écusson double au motif G-Matrix et des roues de 22 pouces exclusives au Coupe avec rayons distinctifs.

À l'arrière, le GV80 Coupe présente un design unique avec des feux arrière combinés à émission de surface à DEL et un feu de freinage surélevé intégré au hayon. Un becquet arrière incliné vers le bas en son centre ajoute une touche sportive.

Le volant bicolore en forme de D livrable et les accents métalliques sur l'accélérateur et la pédale de frein renforcent le caractère dynamique du Coupe. Des sièges au motif G-Matrix exclusifs au coupé, des garnitures en fibre de carbone véritable et des coutures contrastées contribuent à l'attrait unique du véhicule.

Un écran OLED d'une largeur de 27 pouces abrite le groupe d'instruments et l'écran AVN (Audio, Vidéo, Navigation), rehaussant l'harmonie en réunissant des appareils de haute technologie et des détails de la disposition sur le plan horizontal. Cette approche épurée se retrouve dans l'interface client centrale avec le système CVC tactile (chauffage, ventilation et climatisation) offrant au conducteur une manipulation facile. La commande de changement électronique des rapports en forme de cristal assure une prise en main confortable et stable.

La dynamique de conduite est améliorée grâce aux modes de conduite sportive. Le mode Sport+ augmente la fermeté de la suspension et celle de la direction, tandis que le mode de freinage sport (Sport Brake) réduit électroniquement la course de pédale afin d'augmenter la rétroaction des freins. Le système de design de sonorité active (ASD) augmente le plaisir de l'expérience de conduite en reproduisant des sons de moteur dans la chaine audio.

Troisième véhicule de la marque au Canada à être doté d'une clé numérique, le Coupe peut être verrouillé, déverrouillé et contrôlé à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une montre intelligente compatible au lieu d'une clé traditionnelle. Le système permet à l'utilisateur principal de donner accès à son véhicule en partageant une clé numérique avec trois autres utilisateurs, ce qui permet à la famille ou aux amis d'accéder au véhicule en tout temps.

Genesis a fait des vagues en 2016 lors de son lancement au Canada avec un modèle d'affaires innovant et unique. En s'associant avec les détaillants les plus efficaces et les plus performants au pays, le constructeur a développé des partenariats de type agence avec un réseau de 30 distributeurs dans les principaux marchés.

Permettant de passer des commandes et d'effectuer des achats directs en ligne avec des prix transparents tout compris, le modèle « Genesis à domicile » offre aux clients la possibilité de réserver des essais routiers et de bénéficier d'une livraison de véhicules et d'un entretien régulier sans frais avec service de voiturier, procurant ainsi une flexibilité sans précédent et témoignant d'un respect pour leur temps.

Alors que les récompenses et les ventes ne cessent de croitre, les distributeurs ont augmenté leur investissement dans la marque en construisant des centres GRX de l'expérience de détail Genesis. Cette nouvelle approche omnicanale signifie que les clients ont la possibilité de faciliter toutes les étapes de leur parcours d'acquisition et de propriété, soit dans une salle d'exposition Genesis moderne ou dans un endroit pratique de leur choix, comme à domicile ou au lieu de travail. 80 % des installations de détail GRX seront actives d'ici la fin de l'année et 100 % seront achevées ou en construction d'ici la fin de 2025.

« La marque Genesis au Canada a été construite sur une base visant à éliminer les problèmes associés à l'acquisition et à la propriété d'une automobile de luxe », ajoute M. Marshall. « Grâce à notre modèle commercial, à l'élargissement de notre gamme de produits et à l'accent mis constamment sur l'amélioration de l'expérience de propriété, nous élevons sans cesse la barre dans le but d'atteindre les plus hauts niveaux de satisfaction des clients. »

Au sujet de Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une marque automobile mondiale offrant les normes les plus élevées en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et les véhicules utilitaires sport GV70 et GV80. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à prix fixe tout compris, du service de voiturier Genesis à domicile pour les ventes et le service, d'un entretien régulier sans frais, d'un service de voiturier et de véhicule de courtoisie gratuit, d'une garantie complète, et plus encore. Engagée à offrir une gamme électrifiée d'ici 2030, Genesis a lancé le multisegment de luxe tout électrique GV60 et la G80 électrifiée en 2022, suivis par le VUS GV70 électrifié.

