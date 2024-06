SoSafe nomme Laura Ryan, dirigeante exécutive de Dropbox, au poste de Chief People Officer





SoSafe, le plus grand fournisseur européen de solutions de sensibilisation à la sécurité et de gestion des risques humains, nomme Laura Ryan, directrice des RH aguerrie, au poste de Chief People Officer pour soutenir l'entreprise alors qu'elle continue d'étendre ses opérations à l'échelle internationale face à l'augmentation des menaces mondiales en matière de cybersécurité.

Laura dirigera la fonction humaine de SoSafe, supervisant le développement d'une équipe de premier plan pour contribuer à la réalisation du prochain chapitre de la croissance stratégique de l'entreprise. Elle gérera les ressources humaines, les personnes et les talents, l'espace de travail et la communauté, ainsi que les opérations, agissant comme un moteur pour accélérer la mission et la vision à long terme de l'entreprise visant à renforcer l'autodéfense numérique.

Avec plus de 20 ans d'expérience pratique dans les secteurs de la technologie et des services financiers, Laura a activement soutenu l'évolution des fonctions RH. Avant de rejoindre SoSafe, elle a travaillé près de neuf ans chez Dropbox, plus récemment en tant que vice-présidente, Global HR Business Partnering. Avant cela, Laura a passé plus de cinq ans chez Google et plus de sept ans dans les services financiers dans un certain nombre de postes de RH, perfectionnant ainsi sa maîtrise des RH.

Laura Ryan, nouvelle Chief People Officer, SoSafe : « Durant toute ma carrière, je me suis passionnée pour la mise à l'échelle des organisations, pour aider les entreprises à y parvenir en encourageant l'innovation et en créant des lieux de travail qui inspirent les gens à faire de leur mieux. SoSafe travaille sur un marché extrêmement intéressant avec une dynamique très forte : la cybercriminalité est la plus grande menace pour les organisations et SoSafe fournit une solution centrée sur l'humain basée sur la psychologie. Cela donne à l'entreprise et à l'équipe un objectif très clair et je suis très heureuse de contribuer à sa mission de donner aux personnes confrontées à des menaces numériques les moyens d'agir. »

SoSafe dirige actuellement l'évolution de la catégorie, de la sensibilisation à la sécurité et de la formation à la gestion des risques humains en passant par l'innovation de produits, accélérant ainsi sa croissance pérenne. Depuis le début de 2022, ils sont passés de 180 employés à Cologne, en Allemagne, à 500 employés sur neuf sites en Europe avec environ 100 postes à pourvoir, avec l'ajout récent de deux centres de bureaux supplémentaires à Dublin, en Irlande, et à Chemnitz, en Allemagne.

Niklas Hellemann, CEO, SoSafe : « L'un des piliers de notre succès est l'excellence de nos collaborateurs. Nous sommes fiers d'avoir une équipe exceptionnelle pour mener à bien nos projets ambitieux. Laura apporte une riche expérience dans des organisations multiculturelles à rythme rapide et a prouvé sa capacité à créer et à diriger des divisions humaines dans des entreprises technologiques à forte croissance. Je suis très heureux qu'elle rejoigne notre équipe de direction et j'ai hâte de travailler avec elle pour promouvoir la croissance de l'entreprise. »

La nomination de Laura fait suite à une série d'embauches de cadres supérieurs pour renforcer l'expertise de l'entreprise :

Megan Brown intègre l'entreprise en tant que vice-présidente des partenariats mondiaux, apportant plus de 15 ans d'expérience en vente chez LogicGate, Checkster et CareerBuilder pour diriger les plans de SoSafe visant à étendre ses ventes par le biais de partenariats internationaux.

Gina Dragulin intègre l'entreprise en tant que vice-présidente du marketing produit pour s'assurer que les innovations de produits SoSafe prennent vie et que leurs clients obtiennent la plus grande valeur. Avant de rejoindre SoSafe, elle a travaillé chez Miro, Microsoft et d'autres entreprises technologiques tout en occupant diverses fonctions marketing.

Thomas Owen rejoint en tant que Chief Information Security Officer, apportant avec lui une expérience approfondie dans l'industrie de la sécurité de sociétés telles que Grafana Labs, iloomi et Snyk.

À propos de SoSafe

SoSafe, fondé par une équipe de scientifiques du comportement et d'experts en technologie, est le plus grand fournisseur de solutions de sensibilisation à la sécurité et de gestion des risques humains basé en Europe. SoSafe permet à plus de 4 700 clients dans le monde d'atténuer efficacement les cyberrisques. Avec une approche unique centrée sur l'humain et ancrée dans la science du comportement, SoSafe renforce le comportement sécurisé dans toutes les organisations, le rendant intuitif et de seconde nature. La plateforme est conçue pour renforcer l'autodéfense numérique en créant des cultures de sécurité robustes qui impliquent activement les employés dans l'atténuation des risques humains. En tirant parti de la psychologie, des technologies de pointe et de l'IA, elle permet aux professionnels de la sécurité d'identifier, de hiérarchiser, de gérer et de réduire efficacement leurs risques humains. L'équipe SoSafe compte aujourd'hui plus de 500 collaborateurs dans neuf sites : Cologne (siège social), Amsterdam, Berlin, Chemnitz, Dublin, Londres, Paris, Lisbonne et Munich.

Site web : www.sosafe-awareness.com/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/mycompany/

