AVIS AUX MÉDIAS - Inauguration de la Canopée : 179 appartements étudiants réalisés par l'UTILE à Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - L'Unité de travail pour l'implantation de logement (UTILE) invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera inauguré le tout premier immeuble de logement étudiant à but non lucratif de l'UTILE à Trois-Rivières. La conférence de presse sera suivie d'une période de questions sur le sujet du jour, d'une visite de l'immeuble et d'une prise de photo.

Prendront parole :

M. Laurent Levesque, président-directeur général et co-fondateur de l'UTILE ;

Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation ;

M. Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la Mauricie et député de Trois-Rivières ;

M. Jean Lamarche, maire de la Ville de Trois-Rivières ;

Mme Marianne Duguay, vice-présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable, Fonds immobilier de solidarité FTQ ;

Mme Nancy Croussette, directrice générale par intérim de l'Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec (AGRTQ).

DATE : Lundi 10 juin 2024 HEURE : 9h30 ENDROIT : 3750, boulevard Jean-XXIII, Trois-Rivières



Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence en écrivant à l'adresse ma[email protected]

10 juin 2024 à 06:02

