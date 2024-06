Début de la construction du premier bâtiment - Une étape importante qui concrétise la réalisation du projet Northvolt Six





MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Northvolt amorce la construction de son premier bâtiment sur son campus technologique : une étape importante qui concrétise la réalisation de son projet. Northvolt Six sera ainsi le premier fabricant de batteries intégrées et vertes au Canada. Le début des travaux fait suite à l'obtention d'une autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et des permis de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville.

« Dans quelques années, ce bâtiment nous permettra de fabriquer les batteries les plus vertes au monde, ici au Québec. C'est un grand départ que nous soulignons aujourd'hui avec l'ensemble des 115 employés de Northvolt, mais aussi notre entrepreneur et les 150 travailleurs déjà présents sur le site», commente Paolo Cerruti, PDG de Northvolt en Amérique du Nord.

Travaux à venir cet été

Des travaux importants auront lieu du lundi au samedi de 7h à 21h sur le site de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville.

Au courant de l'été, les équipes travailleront à élargir et prolonger la voie d'accès sur le site, à mettre en place des inclusions rigides dans le sol et à construire les fondations du premier bâtiment qui sera situé sur la portion Saint-Basile-le-Grand du site. Durant cette période, il est prévu que de 350 à 500 camions circulent par jour et accèdent au site via la route 223. Les trajets de ces camions sont disponibles dans l'info-travaux sur notre site Internet. À noter que ce nombre fluctuera durant la période des travaux et que nous communiquerons proactivement tout changement important.

Rappelons qu'un bureau de projet mandaté par le Gouvernement du Québec et les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville, doit construire un accès direct au site de Northvolt par le biais du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116). La mise en place de cet accès est prévue pour la fin de l'été.

Finalement, au début de l'automne, les travaux consisteront au montage de la structure d'acier du bâtiment qui sera situé sur le terrain de Saint-Basile-le-Grand, avec l'objectif de terminer son enveloppe extérieure d'ici la fin de l'année 2024.

Plusieurs mesures mises en place pour réduire les impacts

Par ailleurs, en collaboration avec Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, des mesures d'atténuation ont été exigées auprès de l'entrepreneur afin de minimiser l'impact des travaux sur le voisinage, tels que :

La présence de surveillants à l'entrée du chantier;

Le nettoyage des roues et des camions sur site;

L'ajout de toiles sur les camions;

Un contact étroit avec les autorités locales pour assurer la sécurité des piétons et des automobilistes à l'aide de radars et davantage de signalisation routière.

Un plan de surveillance sonore sera mis en place afin de s'assurer que les travaux respectent les règlementations en vigueur.

À noter que pour réaliser ces travaux, Northvolt a déposé un plan de gestion environnemental au MELCCFP qui prévoit un traitement des eaux pluviales par différents systèmes, notamment par des bassins de rétention et des systèmes de filtration, ainsi qu'une surveillance de la qualité de l'eau.

Des mesures environnementales seront aussi déployées telles que la mise en place de barrières à sédiments, l'installation de clôtures d'exclusion afin de prévenir que des tortues se retrouvent dans la zone des travaux, le contrôle des niveaux sonores à proximité de l'habitat potentiel du petit blongios et la présence d'une biologiste sur site.

Quant aux sols contaminés, ceux-ci seront gérés conformément aux exigences du MELCCFP. Une surveillance stricte est prévue, notamment pour la caractérisation des sols en cas de découverte fortuite, le suivi des excavations et de la disposition des matériaux. Finalement, Northvolt assurera une traçabilité des sols contaminés du site vers le lieu de disposition finale, conformément aux exigences en vigueur.

Informer les citoyens et demeurer à l'écoute

Depuis la semaine dernière, l'équipe de Northvolt est à pied d'oeuvre pour informer les résidentes et les résidents du secteur quant aux mesures déployées par l'entreprise pour assurer le bon déroulement des travaux, notamment par la distribution de documentation directement aux résidences et le partage d'information dans les médias locaux et sur les plateformes numériques. Pour toutes questions, les citoyens sont invités à contacter les équipes de Northvolt à l'adresse courriel [email protected], le site Internet northvolt.com/six ou par téléphone au (450) 809-6602.

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55?milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000?personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

10 juin 2024 à 06:00

