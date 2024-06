/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse : circonflexe prêt-pour-bouger/





VARENNES, QC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le directeur général du Réseau des Unités régionales de loisir et de sport du Québec (Réseau des URLS), M. Steeve Ager, procéderont à une annonce concernant l'accès aux équipements sportifs, récréatifs et adaptés au Québec.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, de la présidente du Réseau des URLS, Mme Manon Éthier-Rollin, de M. Martin Damphousse, maire de Varennes, de Mme Nadine Viau, mairesse de Beloeil, et de M. Jean Poulin, président de Loisir et sport Montérégie.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 heures, le 10 juin. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Lundi 10 juin 2024 à 10 h 30

Arrivée des médias à partir de 10 h 15



LIEU : Varennes

10 juin 2024 à 06:00

