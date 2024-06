Les organismes de santé des enfants s'unissent pour exhorter le gouvernement à agir au sujet des recommandations du rapport sur la santé des enfants de HESA





OTTAWA, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Santé des enfants Canada, les Directeurs de pédiatrie du Canada, la Société canadienne de pédiatrie, et l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en pédiatrie s'unissent pour demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures immédiates pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité permanent de la santé (HESA) dans le cadre de son étude approfondie sur la santé des enfants.

Nous reconnaissons et applaudissons la concordance entre les constats et les recommandations du rapport et les témoignages de nos membres en tant qu'experts en pédiatrie. Il s'agit notamment :

d'établir un bureau qui sera responsable de la santé des enfants et des adolescents;

? de mettre en oeuvre une stratégie nationale sur les données et les effectifs pédiatriques;

? d'augmenter le financement de la santé mentale pour les enfants et les jeunes;

? de mettre pleinement en oeuvre le principe de Jordan ;

? de mettre en oeuvre un régime d'assurance-médicaments adapté aux enfants et d'améliorer l'accès aux formulations pédiatriques;

? d'améliorer la continuité des soins pour les patients qui passent de l'adolescence à l'âge adulte;

? de l'élaboration d'une approche de soins par étapes et d'un modèle de services intégrés pour les jeunes;

? d'appuyer une stratégie nationale sur l'autisme et les maladies rares;

? d'accroître l'accès aux soins pour les populations rurales et éloignées.

Cependant, nous soulignons les occasions manquées de s'engager à mettre pleinement en oeuvre l'Initiative Les enfants inuits d'abord et à financer la recherche sur la santé des enfants et des jeunes, un fondement pour faire progresser les soins fondés sur des données probantes et atteindre des résultats optimaux en matière de santé.

Les conclusions de l'étude renforcent clairement le besoin pressant d'une stratégie nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Nos organisations, composées d'un vaste réseau d'experts, de chercheurs et de défenseurs de la santé infantile, appuient fermement l'élaboration d'une stratégie qui fournira un cadre complet pour guider le pays dans la résolution des problèmes critiques ayant une incidence sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes.

Nous félicitons le comité parlementaire d'avoir entrepris cette étude opportune, qui porte sur les défis et les possibilités complexes entourant la santé des enfants et des jeunes au pays. Nous tenons également à exprimer notre gratitude au comité pour les efforts d'implication auprès de nos organisations tout au long du processus d'étude, en cherchant activement notre expertise et nos idées.

Nous implorons le gouvernement fédéral de reconnaître l'importance des recommandations du comité et de prendre rapidement des mesures pour les mettre en oeuvre. Il est essentiel que notre pays accorde la priorité à la santé et au bien-être de nos enfants, qui sont le fondement de l'avenir de notre société.

Il est temps d'agir. Nous demandons au gouvernement fédéral d'affecter les ressources nécessaires, de collaborer efficacement avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones et de mobiliser des partenariats pertinents pour assurer l'élaboration et la mise en oeuvre immédiates d'une stratégie nationale sur la santé des enfants et des jeunes, comme le recommande le comité parlementaire. Nous insistons également pour que les priorités en matière de santé des enfants et des jeunes soient abordées lors de la prochaine réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé. En investissant dans la santé et le bien-être de nos enfants et de nos jeunes, nous investissons dans l'avenir de notre pays.

Citations :

« Les recommandations de l'étude parlementaire sur la santé des enfants arrivent à un moment critique pour les enfants du Canada. Le rapport constitue un important appel à l'action - il est possible et nécessaire de faire mieux pour les enfants et les jeunes de ce pays. Santé des enfants Canada et les Directeurs de pédiatrie du Canada se réjouissent à l'idée de collaborer avec tous les champions de la santé infantile et le gouvernement fédéral afin de réaliser les ambitions et les objectifs audacieux énoncés dans ce rapport. » - Emily Gruenwoldt, présidente-directrice générale, Santé des enfants Canada et les Directeurs de pédiatrie du Canada.

« Le rapport de l'étude sur la santé des enfants de HESA reflète le témoignage d'experts en santé pédiatrique de tout le pays, qui voient directement les défis auxquels les jeunes font face chaque jour, en particulier lorsqu'il s'agit de soutenir leur santé mentale. L'adoption de ces recommandations renforcera les systèmes de soins de santé pédiatrique et assurera un avenir plus sain à la prochaine génération. »

- Marie Adèle Davis, directrice générale, Société canadienne de pédiatrie

« Nous devons plaider de la même voix à travers toutes les professions et prendre des mesures pour améliorer les systèmes de santé infantile surchargés et déficients du Canada. La population que nous desservons, ses familles et les infirmières en pédiatrie de tout le Canada font face quotidiennement à des traumatismes systémiques. Il est essentiel que nous collaborions, en utilisant l'étude sur la santé des enfants de HESA et tous les outils à notre disposition, pour que la santé des enfants et des jeunes au Canada soit non seulement efficace, mais révolutionnaire. » - Jonathan Honsberger, président de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en pédiatrie.

