Intelligence artificielle en santé : BrainTale partenaire du projet PR[AI]RIE ? Paris School of AI dans le cadre de France 2030





BrainTale, medtech spécialiste de la substance blanche pour améliorer la santé du cerveau, spin-off de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, dévoile son soutien au projet PaRis Artificial Intelligence Research InsitutE ? Paris School of AI (PR[AI]RIE-PSAI), porté par l'Université Paris Sciences & Lettres (PSL) en partenariat avec l'Université Paris Cité, le CNRS, l'Inria et l'Institut Pasteur. Ce projet a remporté l'appel d'offre Cluster IA, recevant la plus haute dotation avec 75 millions d'euros. L'objectif de cette initiative : consolider les pôles de recherche et de formation en Intelligence Artificielle (IA) en France dans le cadre du programme France 2030.

Longtemps sous-estimée en neurosciences, la substance blanche, qui représente 60 à 80 % du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Ainsi, depuis sa création en 2018, BrainTale développe des outils de mesure de la substance blanche du cerveau, non invasifs, facilement accessibles, et cliniquement validés pour les patients souffrant de maladies cérébrales en intégrant l'intelligence artificielle dans des produits de santé réglementés.

Alors que l'IA confirme son rôle de technologie de rupture et son impact sur tous les secteurs de la société, les enjeux qui lui sont liés restent nombreux et de taille. Tant d'un point de vue éthique que légal, il est essentiel de poser un cadre bien défini, garantissant et soutenant une utilisation vertueuse de ce nouveau paradigme technologique. Dans le domaine de la santé, c'est une opportunité pour soigner mieux et plus vite les patients.

BrainTale fait partie de ces acteurs qui développent l'IA au bénéfice des patients, cliniciens et chercheurs. S'appuyant sur le machine learning, BrainTale a développé des outils de mesure de la substance blanche avec un double objectif : accélérer le développement de nouvelles thérapies et permettre une prise en charge personnalisée des patients à travers des outils de diagnostic et de suivi performants.

La société s'associe à PR[AI]RIE ? Paris School of AI dans cette perspective de diffusion de l'IA dans l'économie réelle notamment avec ses dispositifs médicaux numériques déjà disponibles et utilisés.

PR[AI]RIE qui a reçu la plus forte dotation du programme IA Cluster proposera dès septembre 2025 un cursus complet de la licence au doctorat en IA, démultipliera le nombre annuel de nouvelles thèses en IA et mettra en place des programmes d'entrepreneuriat dans le but de favoriser l'émergence de 50 nouvelles entreprises deep tech d'ici 2030. La puissance du consortium (Université Paris Cité, le CNRS, l'Inria et l'Institut Pasteur, PSL) renforce le positionnement international de ce projet dont l'impact se ressentira dans tous les domaines d'activité de l'Université, que ce soit en recherche, en formation ou en innovation.

« Les défis scientifiques, techniques et éthiques du développement de l'IA dans le domaine de la santé en général et en neurologie en particulier, sont à la hauteur des enjeux soulevés par le vieillissement de la population mondiale et la dramatique augmentation de l'incidence des maladies cérébrales dégénératives. », commente Vincent Perlbarg, cofondateur et directeur scientifique de BrainTale. « BrainTale, en s'associant à PR[AI]RIE renforce sa capacité à efficacement intégrer les techniques les plus performantes en IA dans des solutions de diagnostic et de suivi des maladies neurologiques. », ajoute-t-il.

