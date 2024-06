OpenX annonce l'expansion internationale de TV by OpenX ainsi que des améliorations aux États-Unis





OpenX Technologies, Inc., l'une des plus importantes plateformes côté offre omnicanales au monde, a annoncé ce jour l'expansion internationale de TV by OpenX en Allemagne, en Australie, en Espagne, en France, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni. En parallèle, OpenX améliore son offre TV by OpenX aux États-Unis afin d'offrir une curation orientée données différenciée et pérenne pour la télévision connectée soumissionnable de haute qualité.

Une expansion mondiale

L'expansion mondiale de TV by OpenX constitue un premier pas vers une télévision connectée soumissionnable transparente dans plusieurs pays (Allemagne, Australie, Espagne, France, Italie, Japon et Royaume-Uni), permettant aux acheteurs de continuer à cibler des téléspectateurs alors qu'ils choisissent de regarder la télévision connectée.

TV by OpenX consiste exclusivement en un inventaire direct et de qualité télévisuelle, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun revendeur, réseau publicitaire, appli fireplace, jeu, mobile, CGU ou autre inventaire non intentionnel inclus dans la distribution. Cela rend disponible, pour les acheteurs à grande échelle, l'inventaire de télévision connectée direct, premium et pouvant être ciblé des radiodiffuseurs et éditeurs internationaux.

En permettant d'accéder à un inventaire approvisionné en direct, TV by OpenX améliore la transparence et le contrôle, tandis que le reporting au niveau journal offre une visibilité complète des impressions. Cela garantit que les acheteurs peuvent en toute confiance offrir des expériences publicitaires premium sans travail manuel fastidieux et que les éditeurs monétisent leur inventaire plus efficacement. Depuis son lancement aux États-Unis en novembre, les éditeurs de TV by OpenX ont observé une augmentation de 22 % des impressions monétisées, preuve que les acheteurs répondent à l'environnement soumissionnable, brand-safe et de haute qualité de TV by OpenX.

Cette expansion constitue une étape importante dans la mission de TV by OpenX visant à protéger la valeur de l'inventaire des radiodiffuseurs et des éditeurs, tout en offrant aux acheteurs de la transparence, une facilité d'achat et une portée incrémentale.

Des améliorations aux États-Unis

Alors que la première phase de TV by OpenX était axée sur la transparence, cette prochaine étape de l'évolution de l'achat de télévision programmatique d'OpenX combine la curation orientée données pérenne avec la télévision connectée soumissionnable, transparente et de haute qualité aux États-Unis.

Alors que les marques et agences continuent d'investir de manière soumissionnable pour acheter à un moment plus proche de l'activation de campagne, les améliorations de TV by OpenX aux États-Unis permettent aux acheteurs de tirer parti du plus important diagramme indépendant d'audiences du côté de l'offre, pour cibler des publics dans l'ensemble de l'inventaire de la télévision connectée directe. Dans cette prochaine phase de TV by OpenX, des offres orientées données, contextuelles, d'écoute et de durabilité alimentent l'activation directe d'audiences sélectionnées à grande échelle.

Avec TV by OpenX, les acheteurs aux États-Unis peuvent choisir entre plus de 250 partenaires de données d'OpenX, parmi lesquels Captify, Samba TV et TVision, pour cibler un public via l'inventaire de la télévision connectée en utilisant le diagramme d'identités multiplateforme d'OpenX. Cela permet aux acheteurs d'augmenter l'échelle et d'optimiser en fonction de leurs résultats de campagnes désirés via leur plateforme côté demande préférée. Par ailleurs, TV by OpenX permet aux annonceurs politiques de toucher des audiences à forte valeur ajoutée sur une distribution premium directe lors du présent cycle politique en tirant parti des audiences ACR (reconnaissance automatique de contenu) de Samba TV.

« Nous sommes enthousiasmés de nous appuyer sur le succès de TV by OpenX, aussi bien pour l'expansion géographique que pour améliorer l'offre aux États-Unis, afin d'offrir aux acheteurs davantage d'options de curation orientée données », a déclaré Matt Sattel, vice-président directeur du développement des acheteurs chez OpenX. « Ces innovations, entre autres, nous permettent de nous associer avec les éditeurs de télévision connectée les plus prestigieux et, au final, de procurer des résultats exceptionnels aux acheteurs. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec OpenX alors que la société élargit son initiative TV by OpenX afin d'offrir aux acheteurs des capacités de curation orientée données dans le cadre de la télévision connectée », a affirmé Doug Cuesta, directeur principal en charge de la stratégie et des opérations client chez Captify. « La combinaison d'un inventaire transparent direct et de la capacité unique d'apparier des identifiants et des appareils de télévision connectée procure une valeur différenciée aux acheteurs. »

À propos d'OpenX

OpenX est une plateforme côté offre omnicanale indépendante et un leader mondial en matière de curation, de transparence et de durabilité côté acheteur. Par l'entremise de sa pile technologique basée à 100 % sur le Cloud, OpenX propulse des publicités sur la télévision connectée, les applications, l'Internet mobile et les ordinateurs de bureau, permettant aux éditeurs d'offrir aux spécialistes du marketing des performances améliorées et des solutions évolutives dynamiques. Avec un historique de 17 ans dans l'innovation programmatique, OpenX est un partenaire direct, de confiance, des plus importants éditeurs au monde, collaborant avec plus de 130 000 domaines d'éditeurs premium et plus de 100 000 annonceurs. En tant que leader du marché en matière de durabilité, OpenX a été la première société d'adtech à être certifiée CarbonNeutraltm et vérifiée par des tiers pour avoir atteint ses objectifs Net Zéro selon la SBTi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.openx.com.

