QAD dévoile des capacités révolutionnaires de classification par IA au Gartner® Supply Chain Symposium/Xpotm 2024





QAD Inc., éditeur de solutions cloud de pilotage de la fabrication et de la supply chain, a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités pour sa solution Import Management qui seront présentées lors du Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2024.

QAD Import Management - un des modules de QAD Global Trade and Transportation Execution (GTTE) - intègre désormais un outil de classification produits alimenté par l'intelligence artificielle. La classification produits consiste à l'attribution d'un code de marchandise identifiant un article, basé sur le Système Harmonisé de l'Organisation Mondiale des Douanes. Ce code est utilisé par les autorités douanières pour traiter les importations et les exportations et évaluer les droits de douane et les taxes.

« La classification des produits est sans doute l'élément de données le plus important dans une transaction commerciale internationale, mais aussi l'une des tâches les plus chronophages et complexes pour les professionels », a déclaré Carter Lloyds, Chief Product and Marketing Officer chez QAD. « Cette nouvelle capacité souligne la stratégie autour de l'IA Pragmatique de QAD, qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les entreprises au quotidien. »

L'algorithme de machine learning de QAD compare les données avec celles de produits déjà classifiés et renvoie une liste de produits recommandés avec leurs codes SH respectifs, en fonction du pourcentage de correspondance. Cela accélère la classification en commençant par un code SH connu d'un produit identique ou similaire. Si l'utilisateur confirme le code SH recommandé, le résultat est renvoyé au système où il « apprend » de la réponse et peut ajuster les résultats en conséquence pour de futures comparaisons.

« Cela changera fondamentalement la façon dont la classification des produits est traditionnellement effectuée en permettant à l'importateur de "travailler à rebours" à partir d'une classification de produit établie, ce qui permettra aux entreprises de gagner un temps considérable tout en favorisant la rapidité, la précision et la cohérence de la classification », a ajouté Lloyds. « Nous avons hâte de voir ces avancées technologiques en action. »

