L'aéroport Toronto Pearson mène un exercice d'urgence annuel à grande échelle

TORONTO, le 9 juin 2024 /CNW/ - L'aéroport Toronto Pearson a procédé samedi soir à son exercice annuel d'urgence qui simulait l'intervention à grande échelle requise en cas d'explosion dans l'aérogare.

L'exercice de cette année, qui a eu lieu au cours de la nuit du 8 au 9 juin de 23 h 30 à 3 h à l'aérogare 1, a mobilisé plus de 100 bénévoles des collectivités avoisinantes qui ont incarné des passagers blessés lors d'une explosion fictive, ainsi que des membres de leur famille. Parmi les autres intervenants et organismes ayant pris part à l'événement, mentionnons la police régionale de Peel, les Services d'incendie et de secours de Toronto Pearson et Air Canada.

« À Toronto Pearson, la sécurité est notre priorité absolue, et nous cherchons continuellement des moyens d'améliorer notre réponse en cas d'urgence potentielle à l'aéroport », a déclaré Khalil Lamrabet, directeur commercial et chef de l'exploitation par intérim de Toronto Pearson. « Ces exercices simulés soulignent notre engagement à l'égard de la préparation aux situations d'urgence et nous donnent, à nous et à nos partenaires, l'occasion de mettre à l'essai tous les aspects de notre intervention conjointe. Chaque année, nous tirons de précieuses leçons de cet événement pour peaufiner nos protocoles et procédures. »

L'aéroport Toronto Pearson, en collaboration avec de nombreux partenaires du secteur de l'aviation et des organismes gouvernementaux, organise annuellement un exercice à grande échelle et un autre sur table visant à tester les protocoles, les procédures, les communications et la planification en cas d'urgence. Une exigence imposée par Transports Canada, cet exercice constitue un outil important pour vérifier les mesures d'intervention d'urgence en vigueur à l'aéroport.

À propos de Toronto Pearson

L'aéroport international Toronto Pearson est le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. En 2023, nous avons transporté 45 millions de passagers vers 195 destinations au Canada et dans le monde, offrant un service quotidien direct vers plus des deux tiers des économies mondiales.

L'aéroport Pearson et ses partenaires emploient 50 000 personnes dans l'ensemble de l'aéroport et contribuent à hauteur de 42 milliards de dollars par année à l'économie de l'Ontario en tant que deuxième zone économique en importance au Canada. Pour soutenir notre vision qui consiste à remettre la joie dans l'acte de voyager, nous nous lançons dans une démarche visant à faire de l'aéroport Toronto Pearson un chef de file mondial en matière de rendement aéroportuaire, de service à la clientèle et de durabilité.

