Tourisme Montréal se réjouit de la désignation de Montréal pour la Confrontation des 4 nations en 2025

MONTRÉAL, le 9 juin 2024 /CNW/ - Montréal a été sélectionnée pour accueillir la Confrontation des 4 nations 2025, un événement sportif majeur organisé par la Ligue nationale de hockey (LNH) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH). Ce prestigieux tournoi international, qui aura lieu en février prochain, mettra en vedette les meilleurs athlètes provenant des quatre grandes nations du hockey : le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande.

Tourisme Montréal, en collaboration avec ses partenaires, a travaillé sans relâche pour concrétiser cette entente. Cette décision consolide le statut de Montréal comme destination privilégiée pour les grands événements sportifs et en tant que capitale du hockey.

L'annonce de ce tournoi s'inscrit parfaitement dans les efforts de Tourisme Montréal pour promouvoir et développer l'offre touristique hivernale. Ce tournoi attirera un grand nombre de visiteurs et générera des retombées économiques significatives pour la destination.

« Je suis particulièrement fier du travail de nos équipes qui saisissent chaque opportunité de faire rayonner Montréal sur la scène sportive internationale. Nous sommes extrêmement enthousiastes de voir notre destination désignée comme hôte de ce tournoi international de renom. Nous sommes convaincus que cet événement connaîtra un immense succès », déclare Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« C'est un privilège pour nous d'accueillir certains des meilleurs joueurs au monde ici, au Centre Bell, pour la toute première édition de la Confrontation des 4 nations », a déclaré France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH. « Cet évènement permettra à Montréal de marquer une fois de plus l'histoire du hockey, et nous avons hâte de recevoir des partisans de partout dans le monde à notre domicile en février 2025. »

La Ville de Montréal se dit prête à déployer des efforts considérables pour dynamiser les activités parallèles au tournoi, assurant un séjour fluide et agréable à tous les participants et spectateurs du tournoi. « Montréal est sans aucun doute à la hauteur de ce défi. Nous sommes impatients de démontrer une fois de plus notre capacité à organiser des événements d'envergure internationale », affirme Valérie Plante, mairesse de Montréal.

En parallèle, la ville de Boston accueillera également des matchs de la Confrontation des 4 Nations au TD Garden. Tourisme Montréal et ses partenaires sont déterminés à faire de cet événement un succès retentissant, et ont hâte de partager leur passion pour le hockey avec le monde entier en février 2025.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui oeuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

