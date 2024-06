Sondage Léger sur l'impact de la nouvelle loi sur le vapotage





30 % des jeunes vapotent et 36 % des vapoteurs ont recommencé à fumer !

QUÉBEC, le 9 juin 2024 /CNW/ - Afin de souligner les 6 mois de l'entrée en vigueur de l'abolition des saveurs dans le vapotage, la Coalition des droits de vapoteurs du Québec (CDVQ) a fait réaliser un sondage par la firme Léger afin de voir l'état de la situation. Comme nous l'appréhendions, les données sont assez inquiétantes. En effet, selon les chiffres de Léger, 30 % des jeunes de 16-24 ans disent vapoter. Et depuis l'entrée en vigueur de l'abolition de saveurs, 36 % des vapoteurs ont recommencé (22%) ou commencé à fumer (14%). Ces chiffres sont catastrophiques et démontrent que le gouvernement Legault a empiré la situation dans le vapotage.

L'improvisation du ministre Christian Dubé coûte très cher d'un point de vue de santé publique. « Nos pires scénarios se sont réalisés. Seulement six mois après l'abolition de saveurs, les jeunes vapotent plus que jamais et les fumeurs qui avaient arrêté de fumer grâce au vapotage ont recommencé à fumer. Le ministre qui voulait protéger les jeunes a plutôt créé un climat qui favorise la consommation chez les jeunes. Pour nos vapoteurs, plusieurs d'entre eux, faute de trouver des saveurs, ont tout simplement recommencé à fumer. Vous ne pouvez pas savoir comment cela me rend triste » a commenté Valerie Gallant porte-parole de la CDVQ.

Parmi les autres données intéressantes, le sondage Léger mentionne que 76 % des gens qui ont commencé à vapoter l'ont fait pour arrêter de fumer et 68 % des gens confirment que les saveurs ont joué un rôle important dans la décision de commencer à vapoter. Cela confirme les nombreuses études et notre propos concernant le fait que le vapotage est l'outil le plus efficace pour la cessation tabagique.

En terminant « Il est clair que l'abolition des saveurs a créé un véritable problème de santé publique. De plus, le fait que ceux qui continuent à vapoter achète leurs produits sur le marché noir n'est rien pour régler la situation. Comme je l'ai mentionné à plusieurs occasions, le ministre Dubé doit revenir sur sa décision, prendre un pas de recule et revenir avec des solutions pour encadrer le vapotage tout en permettant les saveurs » de conclure Valerie Gallant.

Vous pouvez consulter le sondage en vous rendant sur : https://www.droitsdesvapoteurs.ca/

