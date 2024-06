Déclaration de Montréal centre-ville sur les actions du Service de sécurité incendie de Montréal lors du Grand Prix de Montréal





MONTRÉAL, le 8 juin 2024 /CNW/ - Dans une déclaration officielle, M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville, exprime sa vive préoccupation concernant les actions du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) lors du Grand Prix de Montréal.

« Nous exprimons notre profonde préoccupation face aux mesures prises par le Service de sécurité incendie de Montréal à l'égard des terrasses des restaurateurs durant le Grand Prix de Montréal. Cette démarche, entamée dès le premier jour des festivités, en période de forte affluence touristique, suscite de sérieuses inquiétudes quant à ses conséquences sur la vitalité économique de certains commerçants de notre centre-ville. Le Grand Prix de Montréal marque traditionnellement le début de la saison estivale, une période cruciale où nos commerçants comptent sur ces afflux de visiteurs pour générer des revenus indispensables à leur survie le reste de l'année, surtout dans le contexte économique actuel.

Nous soulignons l'importance des normes de sécurité tout en appelant le SIM à agir avec discernement et solidarité lors de ses inspections, en assurant la sécurité tout en préservant l'activité économique vitale pour notre ville. De même, nous sollicitons l'intervention rapide de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, dans le dossier en cours ».

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain, et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

