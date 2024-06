Des améliorations énergétiques seront apportées à un vieux carrefour communautaire d'Edmonton





EDMONTON, AB, le 8 juin 2024 /CNW/ - La Dovercourt Community League, qui offre un accès abordable à des programmes et à des services, disposera bientôt d'un bâtiment plus écoénergétique grâce à un investissement fédéral de plus de 1,2 million de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Cette annonce a été faite par le ministre Randy Boissonnault et par Laura Shewchuk, présidente de la Dovercourt Community League.

Le financement appuiera l'installation d'un nouveau système de panneaux solaires et de dispositifs d'éclairage à DEL, l'amélioration du système de chauffage, du système de ventilation et de la plomberie, et l'amélioration des fenêtres. Ces améliorations contribueront à prolonger la durée de vie de la salle de 7 500 pieds carrés, de l'aréna de 3 700 pieds carrés et de la patinoire extérieure. De plus, les rénovations prévues rendront le bâtiment plus accessible.

La Dovercourt Community League, qui existe depuis longtemps, fonctionne grâce au soutien essentiel des bénévoles de la communauté, des résidents et des fournisseurs de programmes. L'association peut ainsi fournir diverses installations récréatives rentables à une communauté multigénérationnelle diversifiée dans le quartier de Dovercourt, comme le parc de jeux d'eau pour jeunes, le centre de loisirs pour adolescents et les jardins communautaires.

Citations

« Les ligues communautaires sont les plaques tournantes de nos quartiers et, depuis 60 ans, la Dovercourt Community League est au service de nos résidents. Notre gouvernement soutient Dovercourt dans l'amélioration de cet espace. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Au cours des 70 dernières années, les bénévoles ont su créer un héritage grâce aux activités, aux programmes et aux services offerts dans les installations de notre association. Les résidents y tissent des liens avec leurs voisins depuis de nombreuses générations. La modernisation de nos installations, grâce à l'aide financière obtenue dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, contribuera à cet héritage en créant un espace écoénergétique et écologique qui sera accessible à tous. Nous avons hâte d'investir les économies d'énergie réalisées dans des programmes et des événements spéciaux destinés à nos usagers. »

Laura Shewchuk, présidente, Dovercourt Community League

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 257 578 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution de la collectivité et des partenaires financiers s'élève à 314 395 $.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 40,55 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 29 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lacé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Alors que le monde s'oriente vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

