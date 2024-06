L'Association des Pompiers de Montréal fait une mise au point d'importance relativement à la fermeture spontanée de quelques terrasses des rues Peel, Crescent et Notre-Dame par le Service de sécurité-incendie





MONTRÉAL, le 8 juin 2024 /CNW/ - Irritée et profondément déçue de voir ses membres erronément et intensément pris à parti par divers restaurateurs qui ont été forcés de fermer leurs terrasses, rues Peel, Crescent et Notre-Dame, pour non-conformité aux règles de sécurité en vigueur, en marge des activités du Grand Prix de Montréal, l'Association des Pompiers de Montréal a fait savoir aujourd'hui que ses membres, les pompières et pompiers, n'avaient rien à voir avec ces interventions du Service de sécurité-incendie de Montréal, le SIM.

« La confusion provient du fait que cette opération spectaculaire, appelée Sentinelle, a été mené par des agents préventionnistes, des employés civils, qui, malheureusement, porte un uniforme analogue à celui des pompiers » a déclaré le président de l'Association des Pompiers, Chris Ross, déplorant du même souffle que le web et les internautes se sont enflammés sur la foi d'informations imprécises et erronées, ciblant à tort ses membres.

Cependant, les pompiers ne peuvent demeurer insensibles à la présence d'infractions significatives. L'Association des Pompiers de Montréal a rappelé que, de par le passé, Montréal a vécu des événements tragiques imputables à ce type d'infraction. Pour l'Association, la société ne peut se permettre de faire preuve de laxisme, surtout en période de très forte affluence humaine, au risque d'engendrer de funestes événements, voire même des tragédies.

Monsieur Ross a conclu en invitant les observateurs et les médias sociaux à faire preuve de plus de discernement et de modération dans les circonstances.

