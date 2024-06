Inauguration de 23 logements sociaux destinés à des femmes monoparentales à faible revenu à Laval





LAVAL, QC, le 8 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Laval sont fiers de souligner l'inauguration du projet d'habitation Avenir de femmes, une initiative du Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin. Il s'agit d'un immeuble de 23 logements destinés à des femmes monoparentales à faible revenu à Laval. Ce chantier a nécessité un investissement totalisant plus de 10,1 M$.

La contribution du gouvernement du Québec s'élève à plus de 2,8 M$, par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Le gouvernement du Canada accorde plus de 2 M$ au projet par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Ville de Laval a, pour sa part, versé plus de 1,2 M$ pour la construction de l'immeuble.

Citations :

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet pour des mères monoparentales à faible revenu est primordiale. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Voilà un bel exemple de collaboration entre le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin et tous les paliers de gouvernement. Quand on travaille ensemble, on a des résultats! Ces logements feront une réelle différence dans la vie de plusieurs femmes. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« Toutes les Québécoises méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable, quelle que soit leur situation. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 23 nouveaux logements abordables destinés aux femmes monoparentales, ici à Laval. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Vimy

« Avenir de femmes est un projet d'habitation communautaire et abordable à Laval-des-Rapides qui permettra à 23 femmes monoparentales ayant un projet de retour aux études ou sur le marché du travail de se loger à faible coût. Je tiens à féliciter le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin pour avoir mené à terme ce projet inspirant pour toute notre communauté lavalloise. »

Céline Haytayan, présidente de séance et députée de Laval-des-Rapides

« Je suis particulièrement fière de voir des projets porteurs comme Avenir de femmes être réalisés grâce à l'étroite collaboration entre la Ville de Laval et ses partenaires et institutions. Il est essentiel de miser sur des solutions concrètes et variées pour favoriser l'accès aux logements sociaux abordables, notamment pour les clientèles les plus vulnérables, et il s'agit d'une réelle priorité pour notre administration. Je salue ce projet qui accordera une précieuse aide à plusieurs femmes monoparentales lavalloises. »

Sandra El-Helou, conseillère municipale et responsable du dossier de la condition féminine à la Ville de Laval

« À l'aube des 40 ans d'existence de notre organisme, en pleine crise du logement, notre projet d'habitation à loyer modique, Avenir de femmes, n'aurait pas pu tomber à un meilleur moment pour les femmes monoparentales. Les retombées de ce projet seront d'ailleurs d'autant plus importantes que nos résidentes bénéficieront d'un accompagnement pour réaliser un projet de vie, soit un retour aux études ou sur le marché du travail, afin de gagner en autonomie et d'obtenir une meilleure qualité de vie pour elles et leurs familles. »

Martin Badia, président du Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin

Faits saillants :

Toutes les locataires ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 395 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval .

. Le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin a aussi obtenu une aide financière de plus de 448 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu des normes de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Laval .

. Le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin offrira des services d'accompagnement aux familles de l'immeuble d'habitation Avenir de femmes dans le cadre de la réalisation d'un projet de vie (retour aux études ou requalification professionnelle).

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

