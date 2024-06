Agilité et résilience, à l'avant-garde de l'innovation en matière d'infrastructure numérique financière





SHENZHEN, Chine, 8 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les institutions financières internationales et les partenaires mondiaux se sont réunis au HiFS Frontier Forum 2024. Ensemble, ils ont discuté de la manière d'utiliser les infrastructures coordonnées de cloud, de réseau, de stockage et de calcul pour accroître la résilience des systèmes financiers et soutenir l'innovation des services financiers tout en atteignant zéro temps d'arrêt, zéro attente, zéro contact et zéro confiance.

1 Agilité et résilience, à l'avant-garde de l'innovation en matière d'infrastructure numérique

David Shi, vice-président du marketing des TIC et des ventes de solutions chez Huawei, estime que Huawei s'engage à être le partenaire le plus digne de confiance pour l'industrie financière. À l'avenir, Huawei continuera à s'intéresser à l'industrie financière et à construire des infrastructures résilientes qui constitueront une base solide pour la transformation numérique et intelligente.

Notre objectif est de soutenir l'innovation dans les services financiers grâce à des produits révolutionnaires et de fournir des services professionnels de qualité supérieure afin d'assurer un développement stable du secteur financier.

2 Résilience et autonomie pour la solution Bank 4 Zeros

King Tsui, directeur technique de l'unité commerciale de finance numérique du département Enterprise Sales de Huawei, estime que le renforcement de la résilience financière est un énorme projet systématique qui nécessite la méthodologie la plus efficace et une gestion complète du cycle de vie, à savoir la planification, la construction, l'exploitation et l'optimisation continue. Il a également présenté la solution « 4 Zeros » de Huawei conçue pour la finance. Dotée de capacités de services d'ingénierie professionnelle, cette solution utilise la méthodologie et les outils iBASE (Insight-Blueprint-Architecture-Step-Evaluation), intègre des produits et des technologies TIC de premier plan et fournit des services professionnels à guichet unique afin de permettre une mise à niveau en douceur des systèmes.

Steven Zhao, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, estime qu'à l'ère de l'intelligence, l'IA révolutionne les services financiers en accélérant l'innovation et en stimulant la mise à niveau et la transformation des réseaux financiers. Huawei a dévoilé la solution de réseau financier intelligent Xinghe, une solution pionnière alimentée par l'IA qui injecte de l'intelligence dans les réseaux financiers pour renforcer leur résilience, l'expérience des utilisateurs et la sécurité, tout en créant de nouveaux liens pour une finance plus intelligente.

Michael Fan, vice-président de la gamme de produits de stockage de données de Huawei, a déclaré que Huawei restera concentré sur les défis auxquels sont confrontés ses clients du secteur financier à l'ère de l'IA. Nous avons introduit la nouvelle solution de stockage haute performance OceanStor A800, le système de stockage évolutif OceanStor Pacific 9550 doté d'une capacité et d'une fiabilité élevées, le dispositif tout flash OceanProtect E8000 qui assure une protection complète des actifs de données financières, la solution de protection multicouche contre les ransomwares avec collaboration réseau-stockage, et le système de fichiers global Omni-Dataverse. Ces solutions se combinent pour construire un lac de données IA solide offrant des pools de performance, de capacité et de protection des données pour une agilité et une résilience accrues des services financiers.

Huawei a également lancé une solution d'intelligence numérique pour les services financiers, couvrant l'ensemble du cycle de vie, à savoir la planification, la construction, l'exploitation et l'optimisation. Cette solution fournit une planification du réseau cible basée sur Netlive, une gestion de la reprise après sinistre basée sur iDRP et Smart NOS pour aider à construire des centres de données financiers résilients, qui garantissent la continuité du service.

Jusqu'à présent, Huawei a servi plus de 3 600 clients financiers de plus de 60 pays et régions, dont 53 des 100 plus grandes banques mondiales.

Vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.

https://e.huawei.com/en/industries/finance

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433085/image_986294_32846265.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433098/image_986294_32846421.jpg

8 juin 2024 à 12:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :