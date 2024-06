La visite du ministre MacAulay en Iowa et au Minnesota fait progresser les priorités communes et renforce les liens avec un partenaire commercial clé





OTTAWA, ON, le 8 juin 2024 /CNW/ - Le Canada jouit d'un partenariat agricole solide avec les États-Unis, notre partenaire le plus précieux dans le commerce des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

Cette semaine, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendu à Des Moines, en Iowa, et à Minneapolis-Saint Paul, au Minnesota, pour rencontrer des intervenants et des représentants américains clés du secteur agroalimentaire, dans le but de renforcer les relations du Canada dans le Midwest américain et de faire progresser les priorités communes.

Lors de son séjour en Iowa, le ministre MacAulay a assisté à la World Pork Expo, la plus grande exposition commerciale de l'industrie porcine en Amérique du Nord. Le ministre s'est entretenu avec les principaux intervenants et producteurs de l'industrie porcine américaine, ainsi qu'avec des représentants canadiens nationaux et provinciaux de l'industrie, afin de souligner l'importance de nos secteurs agricoles hautement intégrés. Il a également rendu visite à plusieurs exposants pour constater de visu que la grande qualité et l'excellente génétique de notre cheptel porcin, ainsi que le caractère innovant de nos produits, apportent une valeur ajoutée aux producteurs des deux côtés de la frontière.

En marge de l'exposition, le ministre MacAulay a rencontré la gouverneure de l'Iowa, Kim Reynolds, et le secrétaire à l'Agriculture de l'Iowa, Mike Naig, à qui il a fait remarquer l'importance des relations commerciales solides et sûres entre le Canada et les États-Unis dans le domaine de l'agroalimentaire, tout en réaffirmant le rôle du Canada en tant que partenaire commercial fiable et indispensable.

Dans le cadre de sa visite en Iowa, le ministre a visité l'installation de production de John Deere Des Moines Works et s'est exprimé lors d'un rassemblement d'entreprises et d'intervenants clés du secteur agroalimentaire américain tenu au Hall of Laureates de la World Food Prize Foundation. Le ministre MacAulay a rencontré l'ambassadeur Terry Branstad, président de la World Food Prize Foundation, et Mme Wendy Wintersteen (Ph. D.), membre du Conseil consultatif et présidente de l'Université d'État de l'Iowa, afin de discuter de l'importance du rôle que jouent le Canada et les États-Unis pour contribuer à relever le défi de la sécurité alimentaire, ici et partout dans le monde.

Le ministre a également visité la minoterie d'avoine Grain Millers de St. Ansgar, en Iowa, dont 95 % des grains proviennent du Canada. Grain Millers est le plus grand transformateur d'avoine biologique au monde, produit près du quart de toute l'avoine en Amérique du Nord, et possède des installations un peu partout aux États-Unis et au Canada. Au cours de sa visite, le ministre s'est entretenu avec des représentants de l'entreprise afin de mettre en avant le Canada en tant que fournisseur clé d'avoine et d'ingrédients connexes.

Au Minnesota, le ministre MacAulay a rencontré le commissaire à l'agriculture Thom Petersen, avec qui il a discuté de priorités communes, telles que la durabilité, l'innovation et la prévention des maladies animales exotiques.

Le ministre MacAulay a également visité l'Indigenous Food Lab avec des représentants de l'organisation North American Traditional Indigenous Food Systems (NATIFS). Cette visite a mis en évidence l'importance de promouvoir les systèmes alimentaires autochtones et de renforcer les liens entre les communautés autochtones par-delà les frontières.

Tout au long de sa visite dans le Haut-Midwest américain, le ministre MacAulay a insisté sur les relations uniques entre le Canada et les États-Unis, les engagements communs en faveur de la sécurité alimentaire continentale et mondiale, ainsi que sur les liens d'amitié qui unissent les deux pays.

Citation

« Chaque jour, les agriculteurs de toute l'Amérique du Nord travaillent dur pour nourrir leur communauté, leur pays et le monde entier. Après avoir passé ces derniers jours dans l'Iowa et le Minnesota, j'ai pu constater à quel point notre partenariat avec les États-Unis est solide, et il est essentiel que nous continuions à travailler ensemble, en tant que nations et en tant qu'amis précieux, pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement, relever les défis de la sécurité alimentaire et mettre plus d'argent dans les poches des producteurs des deux côtés de la frontière. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales agricoles bilatérales les plus importantes au monde, qui crée des emplois et des débouchés économiques dans les deux pays.

et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales agricoles bilatérales les plus importantes au monde, qui crée des emplois et des débouchés économiques dans les deux pays. Le 1 er juillet 2020, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur, renforçant les liens économiques déjà solides du Canada avec les États-Unis et le Mexique.

juillet 2020, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur, renforçant les liens économiques déjà solides du Canada avec les États-Unis et le Mexique. Le Canada et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 97 milliards de dollars canadiens en 2023.

et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 97 milliards de dollars canadiens en 2023. En 2023, les échanges bilatéraux de porc et de produits porcins entre le Canada et les États-Unis s'élevaient à 3,26 milliards de dollars canadiens. Nos secteurs porcins et nos chaînes d'approvisionnement sont fortement intégrés.

Le Canada est le premier marché d'exportation agricole et agroalimentaire du Minnesota et le deuxième marché de l' Iowa . En 2023, les échanges agricoles bilatéraux entre le Canada et ces deux États américains s'élevaient respectivement à 3,6 et à 3 milliards de dollars canadiens.

Liens connexes

