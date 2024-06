Le gouvernement du Canada lance Changer les systèmes pour transformer des vies : Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028





La nouvelle stratégie fournit un cadre communautaire et une approche plus globale en vue de s'attaquer au racisme systémique et à la discrimination au Canada

TORONTO, le 8 juin 2024 /CNW/ - Depuis 2015, le gouvernement du Canada est particulièrement engagé envers la diversité et l'inclusion pour faire du Canada, et du monde entier, un meilleur endroit où vivre. Malgré les progrès réalisés, le racisme demeure une réalité inacceptable pour beaucoup trop de personnes au Canada.

Afin de renforcer le leadership du gouvernement fédéral dans la lutte contre le racisme et la discrimination, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le racisme Changer les systèmes pour transformer des vies : Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028.

Cette stratégie s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement du Canada qui vise à bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif pour chaque génération de Canadiens et Canadiennes, en veillant à ce que tout le monde puisse se réaliser pleinement. La Stratégie cherche à atteindre des résultats concrets dans les domaines clés suivants :

favoriser le renforcement du pouvoir économique, social et culturel;

favoriser l'équité raciale dans les systèmes d'immigration, de santé et de logement;

réformer les systèmes de justice, d'application de la loi, du renseignement et de la sécurité publique;

faire en sorte que notre engagement international guide l'avancement de l'équité raciale et l'inclusion au pays.

Le racisme et la discrimination continuent de faire obstacle à l'inclusion des peuples autochtones, des Noirs, des communautés racisées et des minorités religieuses, en les empêchant de participer pleinement à la société canadienne et à l'économie, tout en minant les valeurs que nous partageons.

La nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le racisme représente un investissement de 110,4 millions de dollars. Elle vise à prendre des mesures en matière d'emploi; de justice et d'application de la loi; de logement; de soins de santé; et de systèmes d'immigration. La Stratégie englobe plus de 70 initiatives fédérales destinées à faire en sorte que les politiques, les programmes et les services fédéraux reflètent le Canada qu'elle sert. Elle permet également de travailler en partenariat avec les communautés en investissant plus de 70 millions de dollars dans des initiatives locales menées partout au pays.

Cette stratégie s'appuie sur l'approbation d'une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, et sur des investissements historiques totalisant jusqu'à 872 millions de dollars effectués dans les communautés par l'entremise de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs et d'autres initiatives axées sur les communautés noires.

« Depuis le lancement de la précédente Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, plusieurs tragédies ont bouleversé le monde, dont le Canada, et entraîné de lourdes conséquences. Bien que la diversité soit une réalité au Canada, l'inclusion demeure un choix. Grâce à cette nouvelle stratégie de lutte contre le racisme, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour renforcer la coordination à l'échelle fédérale et ses efforts pour lutter contre le racisme dans nos institutions et soutenir les projets clés d'organismes communautaires locaux partout au pays. Ainsi, nous faisons plus que lutter contre le racisme, nous luttons pour toutes les personnes vivant au Canada. Cette stratégie se veut une feuille de route vers un avenir meilleur, une solution qui dépend de chacun et chacune de nous et qui se met en branle dès aujourd'hui. »

-- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme a été élaborée de concert avec les communautés racisées. Cette stratégie transformatrice permettra de renforcer le pouvoir des Canadiens qui subissent depuis longtemps les conséquences du racisme et de la discrimination systémiques. Elle a été élaborée à l'issue de vastes consultations. C'est une stratégie évolutive, et elle continuera à s'adapter aux besoins des Canadiens racisés. »

-- Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

La première stratégie canadienne de lutte contre le racisme, Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022, était assortie d'un investissement de près de 100 millions de dollars, dont 70 millions visaient à soutenir les organismes communautaires du Canada qui s'intéressent au multiculturalisme et aux enjeux liés au racisme. La Stratégie a aidé l'ensemble de la population en s'attaquant au racisme et à la discrimination sous toutes leurs formes, en particulier par l'entremise de projets communautaires.

La nouvelle stratégie s'appuie sur la première, qui couvrait les années 2019-2022. Elle englobe plus de 70 mesures fédérales et repose sur une approche plus globale visant à éliminer le racisme systémique et la discrimination au Canada.

Dans le budget de 2022, on accorde une somme de 85 millions de dollars sur 4 ans, à compter de 2022-2023, à Patrimoine canadien, pour soutenir le travail lié au lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et d'un plan d'action sur la lutte contre la haine. De ces fonds, quelque 70 millions ont été alloués sur trois ans (2023-2026) sous forme de subventions et contributions. Ce financement appuie des projets communautaires visant à garantir l'accès des peuples autochtones, des Noirs et des communautés racisées et des minorités religieuses à des ressources favorisant leur pleine participation à la société et à l'économie canadiennes, ainsi qu'à sensibiliser la population au racisme et à la haine.

Quant au budget de 2023, on y retrouvait une somme supplémentaire de 25,4 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2023-2024, et un financement permanent de 600 000 dollars, alloués au ministère du Patrimoine canadien pour continuer de soutenir la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et combattre toutes les formes de racisme, dont le racisme à l'égard des membres des communautés autochtones, noires et asiatiques, de même que l'antisémitisme et l'islamophobie.

En 2018, le Canada a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (de 2015 à 2024) proclamée par les Nations Unies. Le 7 février 2024, le premier ministre du Canada a annoncé la prolongation - jusqu'en 2028 - des efforts du gouvernement fédéral, dans le cadre de la Décennie, pour promouvoir l'égalité, donner les moyens d'action aux Canadiens noirs et raffermir leur leadership en affaires, en justice sociale et dans le domaine communautaire.

Lors de la troisième session de l'Instance permanente, qui s'est tenue du 16 au 19 avril 2024 à Genève, en Suisse, les membres de l'Instance permanente des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine ont recommandé que les Nations Unies proclament une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, après la conclusion de l'actuelle Décennie, à la fin de cette année. Le Canada a fait part de son intention d'appuyer cette recommandation.

Changer les systèmes pour transformer des vies : Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024?2028

Avant d'élaborer Changer les systèmes pour transformer des vies : Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024?2028, le gouvernement fédéral a mené plusieurs consultations entre 2019 et le début de 2023. Il a ainsi pris le pouls de la population partout au pays, par divers moyens :

15 assemblées publiques;

2 sommets nationaux sur l'antisémitisme et l'islamophobie;

1 forum national des jeunes sur le racisme envers les personnes noires;

21 tables rondes;

un questionnaire en ligne sur le racisme et la discrimination, ouvert à tout le monde au Canada.

Pour accroître la reddition de compte et obtenir des résultats avec la Stratégie, le gouvernement :

établira des systèmes et explorera des options législatives afin d'intensifier la responsabilisation et de rendre les systèmes plus inclusifs;

priorisera et soutiendra les communautés considérées comme des spécialistes dans la lutte contre le racisme en faisant en sorte que leurs points de vue soient au coeur du processus décisionnel et en fournissant les ressources nécessaires;

renforcera les relations entre les ordres de gouvernement, avec des partenaires nationaux et internationaux, pour favoriser les progrès et apporter un changement positif au Canada.

La stratégie accorde la priorité aux mesures dans les quatre domaines prioritaires suivants :

favoriser le renforcement du pouvoir économique, social et culturel;

favoriser l'équité raciale dans les systèmes d'immigration, de santé et de logement;

réformer les systèmes de justice, d'application de la loi, du renseignement et de la sécurité publique;

faire en sorte que notre engagement international guide l'avancement de l'équité raciale et de l'inclusion au pays.

La Stratégie tient également compte de la complexité de l'intersectionnalité, en abordant la façon dont les multiples formes de racisme sont aggravées par d'autres formes d'oppression, telles que le sexisme, la misogynie, l'homophobie, la transphobie, la discrimination fondée sur la caste, le capacitisme et la discrimination fondée sur la langue.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte intégral de la Stratégie ici (insérer le lien).

