Déclaration De La Ministre Lebouthillier À L'occasion De La Journée Mondiale Des Océans 2024





OTTAWA, ON, le 8 juin 2024 /CNW/ - Chaque année, le 8 juin, le monde entier souligne la Journée mondiale des océans. C'est une journée pour réfléchir à l'état de nos océans, partager nos meilleures pratiques, et faire partie d'un mouvement collectif visant à les conserver et les protéger.

Pour de nombreux Canadiens côtiers, dont je fais partie, les océans sont au coeur de notre mode de vie. Mais leur influence s'étend bien au-delà des côtes: tous dépendent de la santé des océans, peu importe où ils vivent. En plus de produire plus de la moitié de l'oxygène mondial, ils absorbent 50 fois plus de dioxyde de carbone que notre atmosphère, aidant ainsi à réguler notre climat et nos conditions météorologiques.

Des millions de personnes dans le monde vivent également des industries liées à l'océan. Ils assurent la sécurité alimentaire, servent pour le transport maritime et le commerce international, sont source d'énergies renouvelables, soutiennent le tourisme et les loisirs, et revêtent une importance culturelle et spirituelle considérable pour de nombreuses personnes. En d'autres mots, le succès de nos océans est intimement lié à notre propre succès, et l'inverse est tout aussi vrai.

Ici, au Canada, l'océan est le socle vital de nombreuses communautés côtières, rurales et autochtones. Cela dit, on sait que les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité mettent en péril la santé et la durabilité à long terme de nos océans, rendant le thème de l'ONU de cette année : « Catalyser l'action pour nos océans et notre climat » plus pertinent que jamais.

D'un océan à l'autre, et à l'autre, les Canadiens ont l'ambition commune de faire croître durablement notre économie bleue, et notre gouvernement sera toujours là pour les soutenir. En travaillant en partenariat avec les gouvernements, les groupes autochtones, l'industrie, les scientifiques, les universités, les organisations environnementales, et bien d'autres, nous prenons des mesures audacieuses pour protéger nos côtes, nos voies navigables, et notre vie marine.

C'est pourquoi, en mars dernier, j'étais de passage au siège des Nations unies à New York pour signer, au nom du Canada, le Traité sur les hautes mers. Par cette simple signature, le Canada s'est joint un nombre grandissant de pays dans un effort mondial de protéger 30 % des océans de la planète d'ici à 2030.

Notre Plan de protection des océans de 3,5 milliards de dollars repose en grande partie sur cet important objectif. Nous avons également mis de côté 1 milliard de dollars pour nous aider à atteindre nos cibles de conservation marine, ainsi que 800 millions de dollars qui soutiendront jusqu'à quatre initiatives de conservation à grande échelle, dirigées par des Autochtones. Dans l'ensemble, il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans l'histoire du Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

Un exemple concret de tout ce travail passe inévitablement par notre engagement continu à protéger les espèces marines et les habitats sensibles contre les engins fantômes - c'est-à-dire des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés. C'est pourquoi je suis très fière d'annoncer que le Canada sera l'hôte du 2e Sommet international sur l'innovation en matière d'engins, qui aura lieu en février 2025. Cet événement de deux jours réunira des pêcheurs et d'autres experts du monde entier, en vue d'explorer des solutions pour des engins de pêche sécuritaires pour les baleines, et des moyens novateurs de prévenir, de récupérer, et de recycler les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.

Aujourd'hui, mais aussi tout au long de l'année, j'invite les Canadiens à un moment de réflexion collective, et à continuer de militer en faveur d'un juste équilibre entre la protection des espèces marines et la poursuite des activités de pêche cruciales pour l'économie de nos communautés côtières. On le doit à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants.

Bonne Journée mondiale des océans!

L'honorable Diane Lebouthillier, C.P., députée

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

SOURCE Pêches et Oceans Canada

8 juin 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :