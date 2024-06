Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des océans





OTTAWA, ON, le 8 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des océans :

« Les océans font partie de l'identité canadienne. Chez nous, ils forment le plus long littoral du monde, relient nos communautés, fournissent des habitats essentiels aux espèces en voie de disparition et soutiennent l'emploi dans notre secteur maritime dynamique. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des océans, nous renouvelons notre engagement à préserver ces eaux et à laisser aux générations futures un monde plus sûr et plus propre.

« Le thème de cette année, "Renouveler en profondeur notre action", nous rappelle qu'il faut de toute urgence protéger nos cours d'eau contre les menaces telles que les changements climatiques. Pour bâtir des communautés plus sûres et plus résilientes, il faut d'abord protéger notre environnement. Le moment est venu d'agir.

« Par l'intermédiaire du Plan de protection des océans, nous rendons le transport maritime plus sûr, renforçons la protection de nos écosystèmes marins et consolidons le rôle des peuples autochtones dans le domaine de la sécurité maritime. Nous créons également des milliers d'emplois dans les industries maritimes et réduisons les menaces envers les baleines et d'autres espèces en voie de disparition dans nos eaux. Nous visons aussi à protéger 30 % de nos océans d'ici 2030. Les peuples autochtones sont les gardiens de nos terres et de nos eaux depuis des temps immémoriaux et, grâce à un investissement de 800 millions de dollars dans des initiatives de conservation qu'ils dirigent, nous rendons les océans du Canada plus propres et plus sûrs pour les générations à venir.

« Le Canada est un chef de file mondial en matière de protection des océans. En tant que membre du Groupe de haut niveau pour une économie océanique durable, nous contribuons à bâtir une économie durable. Dans le cadre d'engagements internationaux tels que la Charte sur les plastiques dans les océans et le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, nous nous attaquons à la dégradation de l'environnement et à la perte de biodiversité dans nos océans.

« En cette Journée mondiale des océans, j'invite tous les Canadiens à réfléchir à l'importance de protéger nos océans et de garder nos côtes propres. Si nous agissons dès aujourd'hui, nous pourrons susciter un changement majeur qui nous permettra de préserver la santé de nos eaux, de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et d'offrir un avenir plus propre à nos enfants et petits-enfants. »

8 juin 2024 à 09:00

